Venezuela y Colombia retoman relaciones luego de tres años de ruptura

Venezuela y Colombia retoman formalmente sus relaciones diplomáticas el lunes, después de que este domingo llegaran a Caracas y Bogotá los embajadores designados por el presidente colombiano, Gustavo Petro, y su par venezolano, Nicolás Maduro, luego de tres años de ruptura."Las relaciones con Venezuela nunca han debido romperse, somos hermanos y una línea imaginaria no nos puede separar, ni muchísimo menos una política pública de Estado como sucedió con el presidente (Iván) Duque, indicó en Twitter el embajador de Colombia, el exsenador Armando Benedetti, antes de su viaje. "Mañana (lunes), una vez que presente mis credenciales a la Cancillería y al presidente Maduro, quedarán restablecidas las relaciones entre Venezuela y Colombia", dijo luego a la prensa tras aterrizar en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas.Benedetti fue recibido en Venezuela por el viceministro de Relaciones Exteriores, Rander Peña Ramírez."En nombre del presidente Nicolás Maduro le dimos la bienvenida al país a Armando Benedetti (...), nuestros vínculos históricos nos convocan a trabajar juntos por la felicidad de nuestros pueblos. ¡Bienvenido!", celebró Peña en un tuit con fotografías del encuentro.Plasencia fue canciller de Venezuela entre agosto de 2021 y mayo de 2022 y embajador en China entre 2019 y 2021."Llegamos a la República de Colombia, para presentar las cartas credenciales ante el Gobierno de esta nación, traemos muchas ganas de avanzar en la diplomacia de paz", apuntó por su parte el nuevo embajador venezolano, el excanciller Félix Plascencia, tras arribar a Bogotá.Tras la llegada al poder del izquierdista Petro en Colombia, el nuevo mandatario colombiano y Maduro expresaron su disposición a "normalizar" las relaciones diplomáticas rotas en 2019. El pasado 11 de agosto anunciaron los nombres de sus embajadores.Benedetti, de 54 años, fue uno de los primeros políticos tradicionales en sumarse a la candidatura presidencial de Petro, luego de haber llegado al Senado en 2006 como parte de un partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe.Félix Plasencia, en tanto, fue canciller de Maduro de agosto de 2021 a mayo de 2022. Había sido embajador de Venezuela en China entre 2019 y 2021. - Comercio y reapertura de frontera en agenda - Venezuela rompió relaciones bilaterales con Colombia en 2019, en el punto más álgido de un vínculo plagado de tensiones en dos décadas de gobiernos del chavismo.Un restablecimiento previo era imposible toda vez que el saliente gobierno de Duque no reconocía a Maduro como presidente, sino al dirigente opositor Juan Guaidó, al considerar fraudulenta la reelección del mandatario socialista. El quiebre de relaciones llegó, justamente, por la decisión del expresidente de apoyar a Guaidó.Con la normalización de relaciones, ambos países esperan reimpulsar el intercambio comercial, que rozó los 7.200 millones de dólares en 2008, pero se vino a pique con el cierre parcial de la frontera en 2015 y total en 2019.El paso de vehículos de carga está restringido desde 2015, luego de que Maduro denunciara una emboscada de grupos armados a una patrulla militar venezolana en el estado Táchira (oeste), donde se ubica el cruce más importante entre ambos países.Y fue bloqueado por completo en 2019, entre disturbios, con el fallido intento de Guaidó de pasar alimentos e insumos médicos enviados por Estados Unidos, en lo que el gobierno venezolano calificó como el primer paso para "una invasión".La Cámara Colombo-Venezolana maneja proyecciones de intercambios comerciales de 800 millones a 1.200 millones de dólares en 2022, luego que el año pasado la cifra bordeara los 400 millones. La reapertura de los pasos fronterizos, limitados en la actualidad a pasos peatonales, es inminente, aunque aún no hay una fecha definida para ello.El tema migratorio es crucial, pues miles de personas cruzan a diario la línea limítrofe. Colombia acoge a dos de los seis millones de venezolanos que han migrado por la crisis de su país, que recibieron permisos para trabajar y acceder a servicios públicos.Venezuela y Colombia comparten una frontera de 2.200 km, castigada por males como la presencia de grupos irregulares armados y el contrabando.