Explosión en una casa de Indiana deja tres muertos

EVANSVILLE, Indiana, EE.UU. (AP) — Tres personas murieron el miércoles al estallar una casa en la ciudad de Evansville, en el sur de Indiana, informaron las autoridades.

Dave Anson, jefe adjunto de la oficina del forense del condado Vanderburgh, dijo a The Associated Press que la identidad de las víctimas no será dada a conocer hasta que se notifique a sus familiares más cercanos.

La sargento Anna Gray, portavoz de la policía de Evansville, señaló que se reportó al menos una persona herida, la cual fue trasladada a un hospital local.

Un total de 39 casas resultaron afectadas por la explosión, la cual ocurrió alrededor de la 1 de la tarde, dijo Mike Conelly, jefe del Departamento de Bomberos de Evansville. Indicó que su departamento no ha confirmado el número de residencias que tenían ocupantes al momento del estallido debido a que “algunas eran demasiado inestables como para ingresar”.

Aún no se determina la causa de la explosión, pero el Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) ya investiga el incidente.

“Hay escombros por todos lados en un radio de 30 metros (100 pies)”, incluyendo “materiales de construcción habituales” como tablas, vidrios y aislante, declaró Connelly.

Imágenes aéreas publicadas en redes sociales muestran daños y vehículos de socorro en un vecindario residencial de Evansville, en la frontera con Kentucky.

CenterPoint Energy, la compañía de gas local, fue convocada por última vez a la residencia en enero de 2018, dijo Connelly. CenterPoint emitió un comunicado en el que indicó que “colaboró con el personal de emergencias para asegurar la zona”.

“CenterPoint Energy colabora de cerca con el Departamento de Bomberos de Evansville, el comisario de los bomberos estatales y otras agencias a medida que avanza la investigación de este incidente”, declaró la compañía.