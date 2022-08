Muere historiador David McCullough, conocido por biografías de Truman y Adams

Washington, 8 ago. El historiador estadounidense David McCullough, dos veces ganador del Premio Pullitzer y conocido sobre todo por sus biografías de los presidentes Harry Truman y John Adams, falleció este domingo a los 89 años en su casa, informaron este lunes su editorial y sus familiares.

McCullough era uno de los historiadores más importantes de su generación y, además de por sus libros, su carrera destacó por ejercer como presentador de televisión especializado en narrar los grandes eventos y las vidas de personajes históricos estadounidenses.

El historiador murió en su casa en Hingham (Massachusetts, sureste de Boston), según informó su propia familia y su editorial, Simon & Schuster.

“David McCullough era un tesoro nacional. Sus libros dieron vida a la historia para millones de lectores. A través de sus biografías, ilustró dramáticamente las partes más ennoblecedoras del carácter estadounidense”, apuntó en un comunicado Jonathan Karp, director general de la editorial.

McCullough ganó dos premios Pulitzer por dos biografías presidenciales, “Truman” (1992) y “John Adams” (2001) y recibió además los premios nacionales del libro por “El camino entre los mares: la creación del canal de Panamá” (1977) y “Mañanas a caballo” (1981), sobre el joven Theodore Roosevelt y su familia.

Según contó él mismo en un corto documental para HBO titulado "Painting With Words", él pensaba en "escribir la historia como si fuera una obra de arte"

"Me esfuerzo por escribir un libro que podría calificar como literatura. No quiero que solo sea legible. No quiero que solo sea interesante. Quiero que sea algo que conmueva al lector", apuntaba sobre su manera de trabajar. EFE

