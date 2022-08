El Porsche Taycan se actualiza con más tecnología

HANDOUT - Porsche no tocó la carrocería del Taycan en la primera actualización de su modelo eléctrico, que solo afectó al software y fue realizada por vía remota a través de la red de telefonía móvil. Foto: Porsche AG/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

El Porsche Taycan acaba de recibir un lavado de cara digital. Tres años y 75.000 ventas después de su debut, el fabricante alemán ha lanzado una actualización de su primer Porsche eléctrico. A diferencia de la mayoría de las actualizaciones de modelos, esta vez los desarrolladores no se dedicaron a la carrocería, sino que actualizaron únicamente el software, y a través de la red de telefonía móvil (Over the Air). Según Porsche, la actualización gratuita tiene como objetivo hacer más eficiente el sistema de propulsión y mejorar el acondicionamiento de la batería. Además, los sistemas de asistencia reconocen los hábitos del conductor y el sistema de infoentretenimiento recibe nuevas funciones y diseño. La actualización también permite que los modelos Taycan más antiguos que ya han sido entregados puedan desbloquear posteriormente ciertas funciones basadas en el software de forma remota. Un ejemplo es el acceso de confort sin llave, por el que Porsche cobra un recargo. dpa