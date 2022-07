"Trek to Yomi", como un samurái en una película de aventuras

SCREENSHOT - "Trek to Yomi" introduce a los jugadores y jugadoras en una aventura de samuráis al mejor estilo de las películas clásicas japonesas. Foto: Devolver Digital/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

No es ninguna novedad que los videojuegos de hoy en día no solo convencen por su buena jugabilidad, sino también por sus excelentes gráficos. Esto también se aplica a "Trek to Yomi", que se basa en las clásicas películas japonesas de samuráis e incluso pareciera ser una. En el papel del espadachín Hiroki, los jugadores asaltan un mundo de juego diseñado completamente en blanco y negro en el clásico estilo de desplazamiento lateral. La historia: el pueblo natal de Hiroki es atacado por bandidos. Para empeorar las cosas, también han secuestrado a su amante y se la han llevado a un submundo místico. Hiroki se lanza a su rescate. "Trek to Yomi" convence especialmente por un estilo gráfico muy particular. Por si el detallado mundo repleto de templos japoneses en llamas no fuera suficiente, los desplazamientos de cámara coreografiados con precisión hacen que el juego parezca aún más cinematográfico. En lugar de centrarse en los personajes del juego, las tomas dedican su atención al impresionante telón de fondo, resaltándolo aún más. El sistema de combate, en cambio, deja bastante que desear. La entrega solo ofrece unos pocos tipos de ataque que deben combinarse hábilmente en las luchas con espada, y los enemigos son relativamente fáciles de vencer. Por lo tanto, la atención se centra más en el apartado visual, lo que también afecta la duración de "Trek to Yomi", que es solo de unas cinco horas. Así y todo, si bien no se trata de un juego especialmente desafiante, el homenaje a las películas de samuráis japonesas debería hacer de "Trek to Yomi" una experiencia única. "Trek to Yomi" está disponible para PC, PlayStation y Xbox. dpa