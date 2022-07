Nuevo diseño: el MacBook Air M2 no hace concesiones

El nuevo Macbook Air M2 contiene la última generación de chips de Apple. La empresa de la manzanita ha dicho adiós al diseño en forma de cuña de los modelos anteriores. Foto: Christoph Dernbach/dpa

Incluso las personas que saben poco o nada de ordenadores portátiles han sido siempre capaces de reconocer el MacBook Air de Apple a primera vista. La carcasa en forma de cuña, con menos de medio centímetro de grosor en su parte más fina, está considerada un icono de diseño desde su estreno en 2008. Pero hace casi una década y media, esta ligereza supuso dolorosos compromisos. La ausencia de una toma LAN y una sola ranura USB son solo dos ejemplos. Con el nuevo MacBook Air M2, Apple se despide del diseño en cuña y equipa la última tecnología en una carcasa de aluminio plana y súper delgada sin tener que hacer concesiones. Para ello, la marca de la manzana ha adoptado elementos de diseño de los nuevos modelos MacBook Pro: los bordes redondeados y una muesca (notch) para la cámara web. El dispositivo tiene 11,3 milímetros de grosor y pesa 1,24 kilogramos, es decir, solo 50 gramos menos que el modelo predecesor en forma de cuña con el chip M1. Mientras que el original de 2008 mezquinaba las conexiones externas, el MacBook Air tiene ahora todas las tomas esenciales: toma de corriente, dos puertos USB-C (Thunderbolt, USB 4) y también la popular conexión de carga magnética Magsafe. Debido al marco más delgado, la pantalla del MacBook Air M2 mide 13,6 pulgadas en diagonal, frente a las 13,3 pulgadas de la variante M1. El borde superior de la pantalla alberga una hendidura negra (notch) en la que se encuentran la cámara y un sensor de luminosidad. Con un brillo máximo de 500 nits, en lugar de los 400 nits de la variante con M1, facilita el trabajo en exteriores. A diferencia de los nuevos modelos de MacBook Pro, el M2 no ofrece HDR ni refresco dinámico con hasta 120 Hz ("ProMotion"). Esta es la diferencia entre una pantalla muy buena y una excelente. La cámara optimizada ofrece ahora una resolución de 1080p y sustituye a la cámara de 720p del M1. La imagen es más nítida y natural, aun cuando los colores siguen apareciendo algo desvaídos. El MacBook Air M2 incorpora la segunda generación de los chips de Apple. La diferencia con la arquitectura predecesora de Intel es enorme. Por ejemplo, la edición de vídeo en un dispositivo M2 es hasta 15 veces más rápida que en un MacBook Air con chip Intel. Sin embargo, la diferencia con la versión M1 es mucho menor. El modelo básico del MacBook Air M2 está ahora equipado con ocho núcleos gráficos, mientras que los modelos más caros tienen diez. En la práctica, esto significa que no solo se pueden tener 50 o más pestañas abiertas en el navegador sin sufrir pérdidas de rendimiento, sino que el M2 también es capaz de procesar horas de vídeos 4K sin problemas. Sin embargo, cuando se ejecutan procesos más complejos, como la exportación de un proyecto 8K en Final Cut, puede ser que el MacBook Air M2 se ralentice un poco. Como el dispositivo no cuenta con ventilador, en caso de necesidad el sistema reduce la potencia para evitar el sobrecalentamiento. Con el MacBook Air M2, Apple ha lanzado al mercado un portátil destinado al éxito. El diseño es novedoso, ya no se echa de menos ningún puerto, la pantalla es convincente. Y una duración de la batería de alrededor de doce horas es suficiente incluso para la jornada de trabajo móvil más larga. También en cuanto a precios se trata de un modelo que reinventa límites. El modelo más básico, con 8 gigabytes (GB) de RAM y 256 GB de almacenamiento SSD, parte en Europa de algo menos de 1.500 euros (aproximadamente 1.530 dólares estadounidenses). Sin embargo, para atraer a los compradores con presupuestos más reducidos, Apple ha dejado en el programa el modelo anterior con el chip M1, que está disponible a partir de algo menos de 1.200 euros. Para muchos usuarios, esto será suficiente si pueden o quieren prescindir de las mejoras en la pantalla, la cámara web y las conexiones. dpa