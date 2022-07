Fed ralentizaría ritmo tras alza 75 puntos base próxima semana

(Bloomberg) -- Es probable que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, disminuya el ritmo de los aumentos de las tasas de interés después de implementar una política de anticipación de alzas y realizar un segundo aumento consecutivo de 75 puntos básicos la próxima semana, según economistas encuestados por Bloomberg.

Esperan que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) eleve las tasas en medio punto porcentual en septiembre y luego cambie a aumentos de un cuarto de punto en las dos reuniones restantes del año. Eso elevaría el rango superior del objetivo de política monetaria del banco central a 3,5% para fines de 2022, el nivel más alto desde principios 2008.

Para la reunión de septiembre, los resultados de la encuesta son un poco más expansivos que los futuros de tasas de interés en los mercados financieros, que actualmente descuentan una probabilidad mayor al 50% de un aumento de 75 puntos básicos, suponiendo un alza de tasas de 75 puntos básicos la próxima semana. Pero el camino más amplio previsto por los economistas es ligeramente más restrictivo que el implícito en los precios del mercado.

También es más empinado de lo que se esperaba antes de la reunión de junio, cuando el FOMC pronosticó que las tasas subirían al 3,4% a fin de año y al 3,8% en 2023.

El aumento de 75 puntos básicos de junio fue el mayor desde 1994. Powell ha dicho que incrementos de 50 o 75 puntos básicos estarían sobre la mesa en la reunión de la Fed programada para el 26 y 27 de julio, aunque los comentarios de muchos banqueros centrales se han centrado en un aumento de 75 puntos básicos.

La encuesta a 44 economistas realizada del 15 al 20 de julio prevé que la Fed subirá las tasas otros 25 puntos básicos a principios de 2023, alcanzando un máximo de 3,75% antes de hacer una pausa y comenzar a recortar las tasas antes del final de dicho año.

Existe un consenso abrumador de que el FOMC subirá la tasa en 75 puntos básicos este mes. Solo el equipo de economía estadounidense de Nomura Securities espera un aumento de un punto porcentual completo. El gobernador de la Fed Christopher Waller, uno de los miembros más restrictivos del FOMC, respaldó un incremento de 75 puntos básicos, y el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, advirtió que realizar alzas muy drásticas tendría efectos indirectos negativos.

Si la Fed realiza otro aumento de 75 puntos básicos la próxima semana, el alza combinada de 150 puntos básicos durante junio y julio representaría el incremento más pronunciado en las tasas de la Fed desde principios de la década de 1980 cuando Paul Volcker era presidente y luchaba contra una inflación altísima. No habría interés de realizar un aumento de un punto completo en ningún momento durante este ciclo de alzas de tasas, según la opinión de casi todos los economistas que participaron en la encuesta.

Nota Original:

Powell Seen Slowing Fed’s Hikes After 75 Basis Points Next Week

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.