El Mercosur concluyó un acuerdo comercial con Singapur

CentralMercosur concluye acuerdo comercial con Singapur y rebaja su arancel externo Por Hugo RUIZ OLAZAR =(Fotos+Video+Infografía)= Asunción, 20 Jul 2022 (AFP) - Los países de Mercosur concluyeron un tratado comercial con Singapur y acordaron reducir en 10% su arancel externo común, en la reunión de ministros del Mercado Común del bloque, en la que Argentina y Uruguay confrontaron puntos de vista.La reunión precedió a una cumbre presidencial que se celebrará el jueves en Asunción, la primera presencial desde la pandemia de covid-19.Confirmaron su asistencia los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, y de Uruguay, Alberto Lacalle Pou, junto con el anfitrión Mario Abdo Benítez. La participación del brasileño Jair Bolsonaro seguía en duda la víspera del encuentro.El Mercosur rechazó dar la palabra durante la cumbre al mandatario de Ucrania, Volodimir Zelenski, que había solicitado hablar a distancia, debido a que no hubo consenso en el bloque ante el pedido.Zelenski había solicitado la semana pasada a Abdo Benítez dirigirse a los presidentes de manera virtual, como lo ha hecho ya en distintos foros. No se indicó cuál o cuáles países se opusieron. - Hacia Singapur - El Tratado de Libre Comercio alcanzado con Singapur puede significar nuevas exportaciones del bloque por 500 millones de dólares anuales, según el viceministro de Economía paraguayo, Iván Haas.Mercosur, que agrupa desde 1991 a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay como miembros plenos, representa un mercado de unos 300 millones de personas, frente a Singapur, con 6 millones de habitantes."Hemos concluido las negociaciones para un acuerdo de última generación con Singapur que ampliará el horizonte comercial con el sudeste asiático", dijo el ministro paraguayo de Exteriores, Julio Arriola, en un mensaje ante sus homólogos del bloque.En 2021, las exportaciones del bloque hacia ese país alcanzaron 5.929 millones de dólares, mientras que las importaciones totalizaron 1.252 millones, según datos del Mercosur."Con el acuerdo con Singapur y las negociaciones muy adelantadas con la Unión Europea ha quedado claramente demostrada la proyección internacional del bloque. Con los estados parte somos más fuertes en nuestras negociaciones", enfatizó Arriola.El acuerdo implica la diversificación de los flujos comerciales y la mejora de condiciones para la radicación de inversiones entre ambas partes. "Singapur es un importante proveedor de capitales en el mundo", subrayó el ministro paraguayo.El canciller argentino Santiago Cafiero se felicitó por el convenio alcanzado con Singapur y sostuvo que es una prueba de que Mercosur está dispuesto a trabajar en forma mancomunada y consensuada."Puede demandar tiempo. No hay que apresurarse a cerrar acuerdos entre los países si no arrojan acuerdos equilibrados", observó. - Uruguay y China - En paralelo a ese acuerdo y al margen de Mercosur, Uruguay anunció la semana pasada muy importantes avances en un TLC de ese país con China. "Con satisfacción podemos decir que la conclusión" del estudio de factibilidad de un TLC con China "es positiva", había anunciado el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou.Aunque el tema no está en la agenda de la cumbre de Mercosur, el asunto es polémico, pues el acuerdo del bloque implica que las negociaciones con terceros países o grupos se hacen en bloque y no de manera individual.Uruguay ha pedido reiteradamente una flexibilización de la norma, pero Argentina, particularmente, se opone a ello.El canciller uruguayo Francisco Bustillo dijo que la "prioridad (...) no solo con China sino cualquier otro actor, es ir junto a Brasil, Argentina y Paraguay. Eso nos fortalece en cualquier mesa de negociación".No obstante, aclaró que "si no fuera el caso, Uruguay va a seguir dando los pasos en favor de ese ansiado acuerdo".Aunque no lo mencionó expresamente, Cafiero dijo en su intervención que sin Mercosur "seríamos más débiles, tendríamos menos músculo para enfrentar los cambios en las formas de producción y el comercio por fuera del bloque"."En un planeta ya no solo regionalizado sino fragmentado, con proyecciones de crecimiento a la baja de todos los organismos internacionales, con serios problemas de desigualdad e incluso hambruna, ¿alguien puede imaginar con el corazón en la mano que vivirá mejor sin sus vecinos y hermanos? ¿Acaso existe algún estudio serio que demuestre la ventaja de emprender caminos en solitario sobre la regla de oro del consenso en la que se basa este bloque?", preguntó el canciller argentino. - Rebaja del arancel - Los cuatro países acordaron también reducir en 10% el arancel externo común (AEC), en atención a una iniciativa de Brasil."El acuerdo sobre el arancel externo común de Mercosur permitirá una reducción de 10% en un universo de productos muy amplio", dijo Arriola.El canciller brasileño Carlos Franca calificó la decisión de "histórica" y la consideró "esencial para agregar cadenas de valor a nuestros productos, particularmente en un momento de crisis económica y de inflación internacional".Franca dijo esperar que el bloque austral cierre un acuerdo antes de fin de año con la Unión Europea, y los participantes también indicaron estar dispuestos a comenzar otro con Indonesia este semestre. hro-nn/ltl/yow