Hanyu se despide como leyenda del patinaje, pero sin lograr el cuádruple axel

Tokio, 19 jul. Leyenda viva del patinaje artístico, el japonés Yuzuru Hanyu anunció este martes su retirada de este deporte, donde será recordado como uno de los mejores patinadores masculinos de todos los tiempos y por el inmenso cariño del público, aunque sin lograr su ansiado cuádruple axel.

Hanyu comunicó hoy su decisión de dejar la competición profesional a raíz de la lesión de tobillo que sufrió durante los Juegos Olímpicos de Pekín, en una rueda de prensa convocada en un hotel de Tokio donde agradeció emocionado el apoyo recibido durante su carrera.

"Me lesioné y me dolía tanto que no me permitía entrenar. Pensé que no podía seguir así, ya que quería sentirme mejor patinando", dijo Hanyu, quien anunció que seguirá calzándose los patines sobre hielo en exhibiciones.

"Para mí patinar es vivir, es algo que llevo muy adentro", señaló Hanyu, quien aspira a "mostrar su mejor nivel" e incluso a "superarse" en sus próximas actuaciones ya al margen de la competición profesional.

El dos veces campeón del mundo y cuatro veces campeón del Grand Prix de patinaje artístico ha tenido que lidiar con una serie de lesiones recientemente y el pasado marzo se retiró de los campeonatos mundiales al no haberse recuperado todavía de un esguince sufrido en Pekín el pasado febrero.

Hanyu, de 27 años, es considerado como uno de los mejores patinadores masculinos de todos los tiempos tras batir récord tras récord y por sus intentos de lograr en competición una de las figuras consideradas prácticamente imposibles en este deporte: el cuádruple axel.

El deportista cosechó dos oros consecutivos en los Juegos de Invierno de PyeongChang (Corea del Sur) de 2018 y en los de Sochi (Rusia) de 2014, lo que lo elevó a ser el primer patinador artístico en la categoría masculina que logra esta hazaña en Juegos Olímpicos en las últimas seis décadas.

Conocido por su elegante estilo, Hanyu quería consolidar su figura como mejor patinador de la historia logrando el cuádruple axel en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín de 2022, sin embargo, dejó sus terceros Juegos sin medalla, debido a sus fallos en el programa corto y en el largo.

El salto que quería conseguir consiste en cuatro rotaciones y media en el aire y nunca ha sido completado durante una competición y mucho menos en unos Juegos Olímpicos. "La principal razón por la que quiero ir a Pekín es porque quiero completar este salto", dijo el patinador en diciembre de 2021 después de ganar su sexto título nacional.

Actualmente, el triple axel se ve en el patinaje masculino de élite, mientras que el doble es más común en el femenino y por parejas. El cuádruple, que Hanyu no logró en la competición nacional ni en Pekín 2022, llevará al patinador que lo logre en competición directo a los libros de historia de este deporte.

Convertido en una especie de tesoro nacional en Japón, casi todos los ejercicios de Hanyu suelen terminar con una lluvia de muñecos de Winnie The Pooh como reconocimiento de sus seguidores por su actuación, donde es reconocido como un ídolo absoluto.

Esta fiebre comenzó en 2010 cuando sus seguidores observaron que el patinador llevaba un paquete de pañuelos de papel de Winnie the Pooh. Cuando le preguntaron al joven Hanyu la razón, dijo que la plácida cara del oso creado por el británico A. A. Milne le tranquilizaba.

En 2018, también recibió el Premio del Honor del Pueblo del Gobierno de Japón, lo que le convirtió en el primer deportista de esta disciplina en recibirlo y en el galardonado más joven con este reconocimiento.

Desde 1977, este premio se ha entregado a 25 personas, japoneses o extranjeros, que ostentan logros en deportes, entretenimiento y cultura. Entre ellos, destacan varios oros olímpicos como el judoka Yasuhiro Yamashita, la corredora de maratón Naoko Takahashi y los luchadores Saori Yoshida y Kaori Icho.

Historial de Yuzuru Hanyu:

- Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang (Corea del Sur) de 2018 y en los de Sochi (Rusia) de 2014.

- Cuarto en los Juegos Olímpicos de Pekín de 2022.

- Dos veces campeón del mundo en 2014 y 2017; plata en 2015, 2016 y 2019 ; y bronce en 2012 y 2021.

- Cuatro veces ganador del Grand Prix de patinaje en 2013-14, 2014-15, 2015-16 y 2016-17.

- Ganador del Campeonato de los Cuatro Continentes de Patinaje Artístico en 2020. EFE

