EEUU promete en pacto con Israel usar su poderío para impedir que Irán tenga un arma nuclear

Actualiza con declaraciones de Biden y de Irán ///Jerusalén, 14 Jul 2022 (AFP) - Estados Unidos e Israel firmaron el jueves un nuevo pacto de seguridad que refuerza un frente común contra Irán y el presidente Joe Biden se comprometió a usar "todo" el poderío de su país para impedir que Teherán se haga con el arma nuclear.Biden firmó con el primer ministro israelí, Yair Lapid, una declaración conjunta de la Asociación Estratégica con Israel en Jerusalén durante su primera visita a Oriente Medio como presidente. En el documento, Biden se comprometió a impedir que Irán se haga con un arma nuclear. Estados Unidos destaca que "está dispuesto a usar todas las herramientas de su poderío nacional para asegurar ese objetivo", señala esta declaración. A la pregunta de un periodista sobre si Estados Unidos está preparado para realizar esfuerzos diplomáticos, Biden contestó que su gobierno ha expuesto los términos requeridos para que el acuerdo sea restaurado. "No vamos a esperar para siempre" a Irán para que responda, señaló. Israel es un tenaz opositor a que se firme un acuerdo internacional con Irán sobre su programa nuclear, que Biden intenta revivir, después de que su predecesor Donald Trump se retirara unilateralmente del pacto de 2015.Lapid advirtió que las "palabras" y la "diplomacia" no son suficientes para frenar las supuestas ambiciones de Irán de hacerse con una bomba nuclear. "La única forma de detenerlos es colocar una amenaza militar creíble en la mesa", dijo Lapid junto a Biden en la rueda de prensa. Irán insiste que su programa nuclear tiene fines civiles. Su presidente, Ebrahim Raisi, advirtió a Washington y sus aliados de Oriente Medio que no deberían intentar desestabilizar la región. "La nación iraní no aceptará ninguna inseguridad ni crisis en la región", dijo el mandatario en un discurso transmitido por televisión. "Cualquier error en esta región será recibido con una respuesta firme y lamentable", señaló. - El petróleo saudita - Biden llegó el miércoles a Tel Aviv en la primera gira por Oriente Medio desde que asumió el cargo. Es su décimo viaje a Israel desde que fue elegido senador por primera vez en la década de 1970. Durante la visita, se reunió con el presidente de Israel, Isaac Herzog, y tiene previste hablar con un antiguo conocido, el líder de la oposición y ex primer ministro Benjamin Netanyahu. El viernes tiene en la agenda una reunión con el presidente de la Autoridad Palestina Mahmud Abas en Cisjordania ocupada. Después se dirigirá a Arabia Saudita en un publicitado vuelo directo del avión presidencial Air Force One. "La integración de Israel en la región, la paz entre Israel y sus vecinos son objetivos esenciales", dijo Biden.La invasión rusa a Ucrania es uno de los principales temas de la agenda durante la gira regional, y los precios del petróleo estarán en el centro de sus conversaciones con las autoridades sauditas.El presidente buscará convencer a Riad de producir más petróleo para bajar los precios y anclar el mayor brote inflacionario que ha sufrido Estados Unidos en décadas. - "Israel quiere paz" - El miércoles, Biden insistió en defender la postura de Washington de una solución de dos estados para Israel y los palestinos, pero dejó claro que no revertirá la polémica decisión de Trump de reconocer a Jerusalén como capital israelí.Israel se encuentra en un limbo político antes de las elecciones, por lo que no se espera que Biden presione a Lapid para que haga cambios políticos importantes en relación con los palestinos.Lapid ejerce como primer ministro interino hasta las elecciones de noviembre -- que serán los quintos comicios en menos de cuatro años -- y por lo tanto no se espera que lance una ronda de conversaciones con los palestinos. Pero el líder centrista reiteró su postura de que la solución al conflicto pasa por establecer dos Estados. "Yo no he cambiado mi postura. Una solución de dos Estados es una garantía para un estado fuerte y democrático en Israel, con una mayoría judía", afirmó Lapid junto a Biden. "Les enviamos con ustedes, a todas las naciones de la región, incluyendo obviamente a los palestinos, un mensaje de paz. Israel quiere paz y cree en la paz", afirmó, señalando después que "nunca va a ceder ni un centímetro de su seguridad". Un funcionario estadounidense informó que Estados Unidos anunciará durante el viaje "un importante paquete" de ayuda financiera para hospitales que atienden a palestinos en las zonas anexadas por Israel en Jerusalén Este, que los palestinos reivindican como su futura capital.