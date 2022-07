Vacuna Astra salvó más de seis millones de vidas en primer año

(Bloomberg) -- Las vacunas contra el covid de AstraZeneca Plc y Pfizer Inc. tuvieron el mayor impacto en la prevención de muertes en el primer año de su lanzamiento a nivel mundial, salvando aproximadamente 12 millones de vidas.

Ese es el resultado de un nuevo análisis de Airfinity Ltd., una empresa de datos con sede en Londres. La vacuna de AstraZeneca desarrollada con la Universidad de Oxford salvó 6,3 millones de vidas, dijo Airfinity el miércoles. La estimación para la vacuna de Pfizer-BioNTech SE fue de 5,9 millones.

Las empresas aumentaron rápidamente la producción y entregaron dosis antes que otros fabricantes, según el informe. Los hallazgos se basan en un estudio del mes pasado que estimó que las vacunas salvaron cerca de 20 millones de vidas en el primer año de campaña, más de la mitad de ellas en países más ricos.

Si bien las vacunas de compañías como Pfizer, Moderna Inc., AstraZeneca y otras han frenado las hospitalizaciones y las muertes, gran parte del mundo aún luchaba el año pasado por acceder a las vacunas y los inconvenientes en la entrega, la vacilación y otros desafíos en los últimos meses han obstaculizado el esfuerzo.

Aunque probablemente se evitaron más de 7 millones de muertes en países cubiertos por Covax, el programa de distribución respaldado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la investigación publicada en The Lancet Infectious Diseases destacó la devastación causada por el acceso desigual. Aproximadamente una de cada cinco vidas perdidas debido al covid en los países más pobres podría haberse evitado si se hubieran alcanzado los objetivos de la OMS, según muestran los datos.

Airfinity dijo que la vacuna de AstraZeneca se dirigió primero a grupos de mayor edad en condados de altos ingresos y naciones con sistemas de atención médica más vulnerables. La firma determinó que las vacunas Sinovac y Moderna salvaron alrededor de 2 millones y 1,7 millones de vidas, respectivamente.

Por separado, AstraZeneca citó una revisión de datos de 79 estudios del mundo real que muestran que su vacuna, Vaxzevria, y las de ARN mensajero disponibles brindan una protección igualmente efectiva contra la hospitalización y la muerte después de dos dosis.

