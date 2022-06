Miércoles, 29 de junio de 2022 (07.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 29 jun(EFE).-

.- Madrid (España).- Los líderes de la OTAN inician su cumbre de dos días en Madrid en la que darán luz verde a su nueva estrategia de disuasión y defensa y aprobarán más apoyo a Ucrania para que se defienda de la invasión rusa, tras desbloquear el camino de Finlandia y Suecia para que se unan a la Alianza.

.- Madrid (España).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reúne hoy en Madrid, al margen de la cumbre de la OTAN, con sus socios surcoreano y japonés, con quienes analizará la situación en el Pacífico, y con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, con quien hablará del acuerdo para desbloquear el acceso de Finlandia y Suecia a la Alianza.

.-Kiev/Moscú (Ucrania/Rusia).- Lisichansk, último bastión ucraniano en la región oriental de Lugansk, se encuentra en una situación crítica, sin agua, gas ni electricidad y le espera un destino similar a la vecina Severodonetsk, que estuvo bajo asedio de las tropas rusas durante un mes.

.- Kremenchuk (Ucrania) - Los familiares de los alrededor de dos decenas de desaparecidos en el ataque ruso contra un centro comercial en Kremenchuk -que dejó al menos 20 muertos- siguen con tristeza y poca esperanza los trabajos de desescombro de los equipos de rescate.

.- París (Francia).- Tras casi diez meses de vistas, el tribunal del macroproceso por los atentados terroristas del 13 noviembre de 2015 en París y Saint Denis, los peores cometidos en Francia con 130 muertos y cientos de heridos, emite su veredicto.

.- Manila (Filipinas).- Las autoridades filipinas ordenaron este miércoles el cierre del medio Rappler, de la premio Nobel de la Paz María Ressa, un día antes de la jura de Ferdinand Marcos Jr como presidente en sustitución de Rodrigo Duterte.

.- Bogotá (Colombia).- Un día después de la divulgación de su informe, la Comisión de la Verdad de Colombia presenta su legado a las víctimas del conflicto armado en un acto con representantes de quienes más sufrieron la violencia durante décadas.

.- Quito (Ecuador).- La crisis en Ecuador llega a un "punto muerto" con el diálogo roto entre el Gobierno y el movimiento indígena que lidera las protestas por la carestía de la vida, pero con el presidente Guillermo Lasso reforzado tras salvar en la Asamblea Nacional (Parlamento) una moción para destituirlo.

.- París (Francia).- Más de 140 ministros de Educación, incluida la española Pilar Alegría, participan en la Unesco en una reunión preparatoria de la cumbre educativa que tendrá lugar el próximo septiembre en Nueva York.

.- Bruselas (Bélgica).- El Comité de las Regiones de la Unión Europea elegirá al portugués Vasco Alves Cordeiro como nuevo presidente en el pleno de los días 29 y 30 de junio.

.- Lisboa (Portugal).- En el ecuador de la Conferencia de los Océanos que se celebra en Lisboa, la sociedad civil se moviliza hoy para exigir a Gobiernos y actores privados acciones urgentes para recuperar los mares.

.-El Cairo (Egipto).- Tras años de incertidumbre, a los vecinos de las míticas casas flotantes en el Nilo, en El Cairo, les llegó un aviso hace pocos días de que tienen que desalojar sus viviendas en un corto periodo de tiempo. Ahora, solo les queda agarrarse a un fino hilo de esperanza para que la operación se paralice.

.- Bogotá (Colombia).- El jesuita Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad de Colombia, afirma en una entrevista con Efe que el país debe enfrentar el narcotráfico "con toda determinación" si quiere alcanzar la paz porque se trata de un mal que se metió en el conflicto armado y penetró todas las esferas de la sociedad.

.- Sintra (Portugal)- El foro anual del Banco Central Europeo (BCE) llega hoy a su última jornada, en la que estarán presentes el presidente de la Reserva Federal de EE.UU., Jerome Powell y el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, y será clausurada por su presidenta, Christine Lagarde.

.- Ciudad de México .- Feministas mexicanas ofrecen su solidaridad para que las mujeres estadounidenses aborten al otro lado de la frontera, donde este derecho avanza, a diferencia de lo sucedido la semana pasada con la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. de derogar el derecho constitucional a la interrupción voluntaria del embarazo.

.- Londres (R.Unido).- Tras el Brexit, la organización The3million advierte de la situación y "el clima hostil" con la que tienen que convivir unos 6 millones de ciudadanos de la UE residentes en Reino Unido, cuyo estatus depende exclusivamente de un sistema digital que, si falla, les puede dejar desamparados.

.- Seúl (Corea del Sur).- Una exposición que honra en Seúl la participación de los 100.000 soldados mexicanos y mexicoestadounidenses en la Guerra de Corea (1950-1953) ha permitido a veteranos del conflicto compartir por primera vez unas vivencias hasta ahora prácticamente desconocidas para el público surcoreano.

.- Hong Kong.- Tras imponer una polémica ley de seguridad que acabó con los activistas más destacados del movimiento prodemocrático exiliados o en prisión, China busca ahora erigir un Hong Kong a su imagen y semejanza alejado de "injerencias extranjeras".

.- Islamabad (Pakistán).- El principal grupo talibán paquistaní, el Tehreek-e-Taliban Pakistán (TTP), insistió este miércoles en su interés por alcanzar un acuerdo de paz con el Gobierno, aunque amenazó con retomar la lucha armada en caso de que no cumplan con sus demandas.

.- Buenos Aires (Argentina).- La literatura juvenil está en “efervescencia” en Argentina, donde las propias editoriales se sorprenden con el aumento de las ventas y del peso del segmento y son "muy importantes" los bookfluencers, con sus recomendaciones y gran convocatoria para promocionar las novedades.

.- Santiago de Chile.- La minería chilena, la principal industria del país, ha destruido durante décadas glaciares, contaminado agua con metales pesados o inundado de tóxicos el aire en las denominadas "zonas de sacrificio", una cruda realidad que podría cambiar pronto con la nueva Constitución.

.- Caracas (Venezuela).- Con el triunfo del izquierdista Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de Colombia, el opositor de Venezuela Juan Guaidó -proclamado presidente interino en 2019- pierde otro de sus puntales y continúa la merma de apoyos, ya que, a partir del 7 de agosto, el todavía mandatario del país andino, Iván Duque, deberá ceder su silla al electo.

.- Andahuaylas (Perú).- Silvia conoce cuales de sus cientos de árboles dan los aguacates más grandes y diferencia sin dudar sus idénticas variedades. Estas paltas cultivadas bajo el ardiente sol en comunidades altoandinas viajarán sin apenas intermediarios a las mesas de ciudades peruanas gracias a una aplicación móvil que conecta la tierra con el plato.

.- Miami (EE.UU.).- El veterano actor cubano radicado en EE.UU. Rubén Rabassa, que ha trabajado en más de 70 películas, series y programas de televisión, habla con Efe sobre "Rubengology: The Making of an American Legend", el unipersonal con el que pisará las tablas en Miami para contar su vida.

.- Panamá.- El director de cine documental español Mario Cuesta habla en una entrevista con Efe sobre su actual proyecto en marcha “Escudo. El muro Vivo del Caribe", centrado en la importancia medioambiental de los manglares del Caribe.

