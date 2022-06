Manifestantes reclaman mayor asistencia social y combatir la inflación en Argentina

Decenas de miles de personas, integrantes de organizaciones sociales de izquierda, confluyeron el jueves en el centro de Buenos Aires para reclamar al gobierno argentino mayor asistencia a los comedores populares y aumento de subsidios en un país con una inflación que roza 60% anual.

Buenos Aires, 9 Jun 2022 (AFP) - Decenas de miles de personas, integrantes de organizaciones sociales de izquierda, confluyeron este jueves en el centro de Buenos Aires para reclamar al gobierno argentino mayor asistencia a los comedores populares y aumento de subsidios en un país con una inflación que roza 60% anual.Las agrupaciones que conforman la Unidad Piquetera marcharon desde la periferia sur, norte y oeste de la capital en columnas de manifestantes que atravesaron toda la ciudad, antes de apostarse frente al ministerio de Desarrollo Social."Este es un país productor de alimentos, producimos para 400 millones de personas y acá somos 47 millones. No puede ser que haya familias que hoy no pueden poner un plato de comida digno en su mesa", afirmó a la AFP Silvia Saravia, coordinadora de la organización Barrios de Pie. Según la dirigente, el ministerio de Desarrollo Social incumplió con su promesa de asistir mensualmente a los comedores populares y a mejorar la calidad y cantidad de alimentos.Saravia insistió en que "hay una situación gravísima, por el deterioro de los ingresos por la inflación. La inflación sobre los alimentos es superior a la inflación promedio", advirtió."Hay un plan de ajuste en marcha y la mayoría del pueblo lo estamos padeciendo", aseguró.En abril, el costo de vida de Argentina registró un aumento del 6% y se estima que será superior al 5% en mayo.Entre enero y abril la inflación acumulada fue de 23,1% y alcanzó 58% en los últimos 12 meses, mientras que el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas mostró un alza de 62%.Las organizaciones de izquierda reclaman un aumento de los montos de subsidio y de la ayuda financiera a los comedores populares y escolares que entrega el gobierno peronista de centroizquierda de Alberto Fernández.Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, afirmó que "la situación social se agrava a partir del ajuste y del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que el gobierno ha firmado, estableciendo prioridades que no son las del pueblo argentino".Argentina alcanzó en marzo un nuevo acuerdo con el FMI por 45.000 millones de dólares para refinanciar un programa stand-by recibido en 2018 por el gobierno del liberal Mauricio Macri.La pobreza en Argentina es de 37%, según el estatal Instituto de estadísticas. Un reciente informe de la organización religiosa Cáritas y de la Universidad Católica Argentina señaló que una de cada diez personas experimenta hambre de manera cotidiana en este país. vid-ls/nn/gm