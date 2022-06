Las Américas comparten responsabilidad de crisis migratoria en cumbre de Los Ángeles

Los dirigentes latinoamericanos adoptan este viernes, último día de la Cumbre de las Américas, una Declaración de los Ángeles que aplica el principio de responsabilidad compartida para una migración "ordenada", como reclama Joe Biden, pero que se queda en algo simbólico frente a la amplitud del problema.

Añade declaraciones de Boric, Bolsonaro, Ebrard y detalles del plan migratorio ///Los Angeles, 10 Jun 2022 (AFP) - Los dirigentes latinoamericanos adoptan este viernes, último día de la Cumbre de las Américas, una Declaración de los Ángeles que aplica el principio de responsabilidad compartida para una migración "ordenada", como reclama Joe Biden, pero que se queda en algo simbólico frente a la amplitud del problema.El presidente estadounidense defendió esta semana en Los Ángeles "una migración segura y ordenada" como posible catalizador para el crecimiento sostenible, pero insistió en que la migración irregular es "inaceptable" y su gestión debe compartirse.El término clave para Biden es responsabilidad compartida, debido a que Estados Unidos no quiere cargar con todo el peso del flujo migratorio.Y aún menos a pocos meses de las elecciones de medio mandato de noviembre, en momentos en que la alta inflación hace caer su indice de aprobación entre la opinión pública.Parece haber convencido a los dirigentes latinoamericanos que este viernes firman la Declaración de los Ángeles sobre Migración y Protección, en la que, según un comunicado de la Casa Blanca, cada país aporta su grano de arena.Estados Unidos acogerá a 20.000 refugiados de América Latina en 2023 y 2024 (tres veces más que este año) y desembolsará 314 millones de dólares en ayuda para migrantes en la región.Son muchos menos que los 100.000 ucranianos que Estados Unidos se dispone a recibir después de que Rusia invadiera su país.Unos 7.500 migrantes irregulares, en su mayoría de Centroamérica, pero también de Cuba, Nicaragua Venezuela y Haití, intentan cruzar a diario la frontera con Estados Unidos, según datos oficiales del mes de abril.México aumentará de 10.000 a 20.000 el número de Tarjetas de Trabajador Fronterizo y lanzará un nuevo programa de trabajo temporal para entre 15.000 y 20.000 personas de Guatemala cada año que espera extender a Honduras y El Salvador.Belice, Costa Rica y Guatemala, entre otros, también colaboran, pero estas iniciativas están lejos de aliviar a los migrantes que huyen masivamente de la pobreza, la violencia y la corrupción. - Labios cosidos - En su ruta desde el Sur hacia el Norte pasan por México, donde una caravana de miles de migrantes avanza actualmente rumbo a Estados Unidos. Varios de ellos contaron a la AFP que están extenuados y algunos, en un acto de protesta por la demora en los trámites de salvoconductos, se cosieron los labios.La crisis migratoria era el tema troncal de la Cumbre pero fue quedando relegado casi a segundo plano en medio de la polémica diplomática entre aliados.La lista de países invitados prendió la mecha de la discordia, dado que el gobierno de Biden optó por excluir a Nicaragua, Cuba y Venezuela.En respuesta, algunos países, abanderados por México, decidieron boicotearla, como Bolivia y Honduras. Otros participan en el encuentro, pero como portavoces de los que no pueden venir o para manifestar sus reivindicaciones.- Disconformes - El mandatario argentino Alberto Fernández, en calidad de presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), a la que pertenecen los tres excluidos por Estados Unidos, afirmó que "el hecho de ser país anfitrión de la Cumbre no otorga la capacidad de imponer el derecho de admisión".El mandatario chileno, el izquierdista Gabriel Boric, repitió que no le gustan las exclusiones. "Seria distinto sostener en un foro como este, con todos los países presentes, incluso aquellos que decidieron restarse, la urgente necesidad de la liberación de los presos políticos de Nicaragua o también la importancia moral y práctica de terminar de una vez por todas con el injusto e inaceptable bloqueo de Estados Unidos al pueblo de Cuba", afirmó.Belice considera "imperdonable" que no estén, unas ausencias que el canciller mexicano Marcelo Ebrard calificó de "error estratégico", en nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, que boicoteó la cumbre precisamente por este motivo.A la protesta por las exclusiones se suma, según Argentina, la necesidad de "reconstruir instituciones que fueron pensadas" para la integración."La OEA, si quiere ser respetada y volver a ser la plataforma política regional para la cual fue creada, debe ser reestructurada, prescindiendo de inmediato de quienes la conducen" actualmente, afirmó. En la misma sintonía Ebrard criticó al secretario general de esta organización, Luis Almagro, y abogó por "refundar el orden interamericano" durante una cumbre que, según declaró este viernes, arroja resultados "muy positivos" en el tema migratorio.La cumbre sirvió de plataforma para reuniones bilaterales, como la de Biden con el presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien dijo estar gratamente sorprendido tras el primer encuentro entre ambos.El líder ultraderechista, criticado con frecuencia por los ecologistas por sus posiciones, sorprendió este viernes al afirmar que no se necesita el territorio amazónico "para expandir el agronegocio". Además de la declaración sobre migración, en la cumbre se adoptarán proyectos de compromiso político sobre la gobernanza democrática, la salud y la resiliencia, el cambio climático y la sostenibilidad ambiental, la transición a la energía limpia y la transformación digital.erl-mav/ltl ------------------------------------------------------------- Duque defiende la democracia frente a las "dictaduras" de Venezuela, Cuba y Nicaragua =(Fotos)= Los Angeles, 10 Jun 2022 (AFP) - El presidente colombiano Iván Duque defendió este viernes la democracia frente a "los autócratas" de dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua en el último día de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles."Aquí no hay exclusiones ideológicas, aquí hay un rechazo contundente, preclaro a cualquier forma de dictadura y atentado contra la estructura democrática en nuestras naciones", afirmó Duque en un discurso.El presidente colombiano se alinea así con la posición de Estados Unidos, que descartó invitar a esos tres países por considerarlos dictaduras, lo que generó la ausencia del encuentro de varios mandatarios de América Latina, como los de México, Bolivia y Honduras.Otros, como los de Argentina y Chile, acudieron pero reprocharon a Estados Unidos su decisión."No caigamos en las falsas narrativas" porque "nuestra región no se divide entre izquierda y derecha ni entre progresistas y conservadores", afirmó Duque, distinguiendo entre demócratas y autócratas.En la recta final de su mandato, Duque abogó por defender la democracia "de los autócratas que se nutren de la p del populismo, de la p de la polarización, de la p de la posverdad para fracturar los pueblos". "No podemos guardar silencio frente a la dictadura que agobia a Venezuela o la que agobia a Nicaragua o la que ha agobiado al pueblo cubano", insistió.Duque salió en defensa de la Organización de Estados Americanos (OEA), criticada por Argentina y México, que han pedido su reestructuración, y felicitó al secretario general del organismo, Luis Almagro, por su "defensa de la carta interamericana".erl/dg -------------------------------------------------------------