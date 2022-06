Vacuna de Moderna para ómicron aumenta anticuerpos en estudio

(Bloomberg) -- Moderna Inc. dijo que su vacuna para el covid-19 específica para ómicron generó una respuesta inmune “superior” contra la variante en comparación con su vacuna original en un estudio muy esperado que podría allanar el camino para otra ronda de vacunas refuerzos en el otoño.

El ensayo es uno de los primeros en examinar si las inmunizaciones específicas para ómicron pueden ofrecer una mejor protección contra la variante que actualmente está provocando brotes en todo el mundo. Con el virus mutando rápidamente, los expertos médicos están tratando de decidir cuándo y cómo modificar las vacunas para combatir mejor las variantes existentes y futuras. A diferencia de la influenza, no aún no se ha establecido un sistema para determinar con qué frecuencia se deben actualizar o administrar las vacunas contra el covid.

Moderna planea enviar los datos a los reguladores de medicamentos en las próximas semanas, dijo la compañía con sede en Cambridge, Massachusetts, en un comunicado. La magnitud de los aumentos de anticuerpos producidos por el refuerzo sugiere que las vacunas para el covid no deberían administrarse más de una vez al año, dijo el director médico de Moderna, Paul Burton.

“No es un resultado límite, es realmente muy sólido”, dijo en una entrevista. “Sabemos que ese nivel decaerá con el tiempo, pero poder aumentarlo tanto es realmente notable”.

La compañía ya está fabricando la vacuna que combina componentes de su inmunización original con elementos actualizados destinados a ómicron, y planea cambiar la mayor parte de su producción a la llamada vacuna bivalente, dijo Burton. Cientos de millones de dosis deberían estar disponibles para el otoño, dijo.

Resultados del estudio

En el ensayo, 437 personas recibieron una vacuna de refuerzo de la vacuna bivalente, y aquellos que no estaban infectados al principio tenían niveles de anticuerpos contra ómicron un mes después que eran 8 veces más altos que sus niveles de referencia, dijo Moderna. Tuvieron una respuesta superior de anticuerpos neutralizantes contra ómicron que las 377 personas que recibieron el refuerzo existente de la compañía, sin sacrificar su respuesta a la variante original, dijo la compañía.

Los efectos secundarios fueron similares a los de la vacuna existente, dijo Moderna. Los 814 participantes del ensayo habían recibido previamente tres dosis de la vacuna.

El estudio “cumplió con todos los puntos finales preespecificados”, dijo la compañía.

“Estamos enviando nuestros datos y análisis preliminares a los reguladores con la esperanza de que el refuerzo bivalente que contiene ómicron esté disponible a fines del verano”, dijo el director ejecutivo de Moderna, Stephane Bancel, en el comunicado.

Pfizer Inc. y BioNTech SE también están probando vacunas de refuerzo específicas de ómicron y se espera que tengan datos en las próximas semanas.

El 28 de junio, los asesores médicos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) se reunirán para discutir si las futuras vacunas contra el covid deben modificarse para tener en cuenta las variantes en constante cambio y, de ser así, qué variante o variantes deben incorporarse a las vacunas de refuerzo para el otoño.

Nota Original:

Moderna Says Omicron-Targeted Shot Bolsters Antibodies in Trial

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.