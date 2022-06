Chile exporta en mayo 20 veces más litio que hace un año

(Bloomberg) -- Los resultados récord para los productores chilenos de litio en el primer trimestre parecen ser solo el comienzo del auge del metal para baterías en medio del aumento récord de los ingresos por exportaciones.

Los envíos de carbonato de litio de Chile totalizaron US$1.440 millones en mayo, casi el doble de la cifra de abril y más de 20 veces los niveles de hace un año, según datos del banco central. De hecho, el resultado de mayo superó los envíos combinados de los cinco meses anteriores mientras los productores se expanden a un ajustado mercado y fijan precios altísimos en las renovaciones de contratos.

La expansión del litio —de un nicho de mercado a un componente clave en la transición hacia la energía limpia— ahora se ve reflejada en la economía chilena. Hace un año, el metal blando de color blanco plateado representaba solo una pequeña fracción de las ventas de cobre. En mayo, el litio representó más de un tercio de los ingresos del metal para cableado.

Nota Original:

Lithium Emerges From Copper’s Shadows With Export Surge in Chile

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.