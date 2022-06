Migrantes haitianos protestaron el jueves por las políticas migratorias de Estados Unidos durante el funeral de dos de sus compatriotas en la fronteriza ciudad mexicana de Tijuana.

Protestan por muerte de dos migrantes haitianos en México =(Video)= Tijuana, México, 2 Jun 2022 (AFP) - Migrantes haitianos protestaron este jueves por las políticas migratorias de Estados Unidos durante el funeral de dos de sus compatriotas en la fronteriza ciudad mexicana de Tijuana. La asociación Haitian Bridge Alliance denunció que Jocelyn Anselme, de 34 años, fue asesinado de un disparo al ser víctima de un asalto mientras que Calory Archange, de 30 años, no obtuvo atención médica por un infarto. "Estamos en solidaridad con la familia de nuestros hermanos y hermanas caídos", dijo Guerline Jozef, director ejecutivo de esa organización."Estamos aquí para exigir un fin a las políticas, a las leyes estadounidenses que están matado a nuestro hermanos".Jozef acusó al Título 42, una política instaurada durante el mandato de Donald Trump que permite a Estados Unidos expulsar automáticamente a los migrantes que llegan a su territorio, de ser una de las razones detrás de la muerte de los migrantes. "Nuestro hermano Calory murió porque fue forzado a permanecer en México bajo el Título 42", dijo. Por su parte, Nicole Ramos, abogada de la organización Al Otro Lado" acusó al gobierno mexicano de no proteger lo suficiente a los migrantes. "El gobierno mexicano se rehúsa a proteger a los migrantes, no solo de Haití pero sus propios migrantes de Michoacán (oeste) y Guerrero (sur)", dijo. A finales de mayo, migrantes centroamericanos y haitianos protestaron en Tijuana contra la continuidad del Título 42, luego de que un juez estadounidense impidiera a la administración del presidente Joe Biden poner fin a esa política. Cada año, decenas de migrantes de Centroamérica y otros países de América Latina buscan llegar a Estados Unidos huyendo de la violencia y la pobreza en sus países. Sin embargo, en su camino por México muchos son víctimas de la delincuencia o la extorsión de las autoridades migratorias. str-bur-yug/gm