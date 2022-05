El Reino Unido celebrará la próxima semana por todo lo alto el "jubileo de platino", los 70 años de reinado de Isabel II con pomposos desfiles, plantación de árboles y fiestas barriales, que incluirán hasta un postre popular creado para la ocasión.

El Reino Unido se dispone a celebrar los 70 años de Isabel II en el trono Por Anna CUENCA Londres, 26 Mayo 2022 (AFP) - El Reino Unido celebrará la próxima semana por todo lo alto el "jubileo de platino", los 70 años de reinado de Isabel II, con pomposos desfiles, fiestas barriales, un gran concierto y la presencia de una familia real en plena transición.Tras los difíciles años de la pandemia, todo el país saldrá a festejar durante cuatro días festivos, de jueves a domingo, en los que las calles se llenarán de banderas británicas y el aire del olor a barbacoas.Los vendedores de comida, bebida y recuerdos esperan hacer su verano antes de tiempo y se consumirán unos 45 millones de litros de cerveza, según la asociación de cervecerías y pubs que podrán permancer abiertos hasta la 01h00 de la madrugada en lugar de las 23h00 habituales.Las celebraciones comenzarán el jueves con el tradicional "Trooping the Colour" o "Desfile del Estandarte", que desde hace más de 250 años conmemora anualmente el cumpleaños oficial de la reina. Cancelado en 2020 y 2021 debido a la pandemia, este año debe atraer a una inmensa multitud, turistas incluidos.Hasta hace poco, la reina saludaba a las tropas ella misma montada a caballo. Pero este año, con 96 años y graves problemas de movilidad, será remplazada por su heredero, el príncipe Carlos, que a sus 73 años va poco a poco asumiendo más funciones en una progresiva transición monárquica.La salud de la reina es motivo de preocupación desde que en octubre los médicos le ordenaron guardar reposo y estuvo una noche hospitalizada para someterse a "pruebas" médicas que nunca se especificaron.Fue anulando su participación en innumerables eventos y a penas se la vio durante meses, hasta que en las últimas semanas reapareció sonriente en concursos hípicos o la inauguración de una línea de metro con su nombre, actos previos a las celebraciones de un jubileo que no parece dispuesta a perderse, para satisfacción de sus súbditos. "Si no vemos a la reina en el jubileo, millones de personas se sentirán decepcionadas", dijo a la AFP el veterano fotógrafo de la realeza Arthur Edwards. - Sin Enrique y Meghan - El "Desfile del Estandarte" siempre termina con la aparición de la realeza en el balcón del Palacio de Buckingham.Pero este año la monarca decidió que solo salgan "los miembros de la familia real que llevan a cabo compromisos públicos oficiales", informó la casa real.Esto descarta al príncipe Enrique y su esposa Meghan, que tras dejar la monarquía en 2020 se fueron a vivir a California -de donde es originaria la exactriz estadounidense- y desde allí lanzaron duras acusaciones contra la familia real, llegando a acusar a alguno de sus miembros de racismo.También deja fuera al príncipe Andrés, de 62 años, tercer hijo de la reina y considerado su "favorito", pero apartado de la vida pública por su relación con el difunto pederasta estadounidense Jeffrey Epstein y las acusaciones de agresión de una de sus víctimas con la que llegó a un acuerdo financiero confidencial fuera de los tribunales.Todos ellos podrían, sin embargo, participar en otros actos del jubileo, que incluirán una misa de acción de gracias en la catedral londinense de San Pablo, un gran concierto de pop a las puertas del Palacio de Buckingham y decenas de miles de picnics y comidas de barrio en las que se saboreará el postre elegido por concurso, entre las propuestas de más de 5.000 cocineros aficionados, para conmemorar la ocasión.Se trata de un "trifle" que superpone en un gran recipiente de cristal capas de bizcocho de limón, mermelada de cítricos, crema pastelera, galletas, naranja confitada y trozos de chocolate blanco, creado por Jemma Melvin, redactora publicitaria de 31 años originaria del noroeste de Inglaterra.Los festejos culmirarán el domingo con una gran marcha en que participarán desde la carroza de oro de la reina hasta grandes marionetas que representan a sus animales favoritos, pasando por bailarines indios de Bollywood o representantes de los carnavales del Caribe británico, representando la transformación de la sociedad desde la llegada de la reina al trono en 1952.