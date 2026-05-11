Partido venezolano pide una nueva directiva del Banco Central para parar "alta inflación"

Caracas, 11 may (EFE).- El partido opositor Movimiento Por Venezuela (MPV), acompañado de gremios sindicales, introdujo este lunes un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que este ordene la designación de una nueva directiva en el Banco Central (BCV) y detener la "alta inflación", cuyo valor acumulado hasta abril alcanzó el 90 %.

A través de una nota de prensa, el secretario general del MPV, Simón Calzadilla, indicó que es necesario renovar a las autoridades del BCV porque incumplen con sus competencias y para que la nueva directiva esté conformada por personas capaces que cumplan con los requisitos establecidos por ley.

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Esa nueva designación, prosiguió el exdiputado, debe buscar restablecer la autonomía y eficacia del Banco Central, "ente que actualmente tiene una pérdida total de sus funciones, de su autonomía y de su capacidad técnica, lo que ha traído a Venezuela una hiperinflación que ha arruinado a los venezolanos".

"Tenemos que parar la alta inflación, tenemos que estabilizar el bolívar y para ello necesitamos un Banco Central autónomo y capaz", añadió.

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Calzadilla sostuvo que una nueva junta directiva debe actuar con transparencia, publicar y comunicar todas las variables económicas porque, dijo, el BCV ha ocultado "sistemáticamente" en los últimos años estos datos.

"Venezuela para poder avanzar en restablecer su economía tiene que ir a un solo tipo de cambio, producto de la oferta y la demanda. Eso es necesario", subrayó.

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El pasado 14 de abril, Estados Unidos levantó las sanciones impuestas al sistema de banca pública venezolana, incluyendo al Banco Central de Venezuela.

La medida, anunciada por el Departamento de Tesoro, también incluye al Banco de Venezuela, al Banco Digital de los Trabajadores, al Banco de Tesoro y cualquier entidad en la que alguna de estas instituciones tengan participación directa o indirecta de un 50% o más.

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La Oficina de Control de Activos del Tesoro (OFAC) emitió a su vez una licencia que permite las "transacciones comerciales" con el Gobierno de Venezuela, con autorización previa de Washington.

Dos días después de este anuncio, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó de la renuncia de Laura Guerra, quien se desempeñaba como presidenta del BCV y anunció que el cargo lo ocuparía Luis Pérez. EFE

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