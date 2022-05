Los punteros láser pueden provocar lesiones oculares

ARCHIVO - Los punteros láser no son juguetes: pueden causar lesiones oculares al cegar a otras personas. Foto: Fabian Strauch/dpa

Los punteros láser se utilizan a menudo como juguetes para cegar a otras personas. Estas inocentes bromas, sin embargo, pueden provocar accidentes o causar lesiones oculares, advierte la Agencia Federal de Medio Ambiente de Alemania. La agencia limita sus recomendaciones a algunos pocos dispositivos, y señala que, especialmente en Internet, hay productos que están prohibidos en Alemania por su alta potencia. Según los expertos, si se ciega el ojo de alguien con un potente puntero láser, existe el riesgo de dañar la retina o incluso la vista. Si se dirige el puntero láser hacia una persona que está conduciendo un coche, se puede provocar un accidente. Para los niños, los punteros láser no son recomendables en ningún caso. El pequeño puntero láser con forma de bolígrafo es peligroso porque utiliza un diodo láser para generar un haz de luz que es concentrado y dirigido mediante un colimador. Como resultado, el rayo incide en una zona muy pequeña con una intensidad muy alta. Según la entidad alemana, el ojo humano es especialmente sensible al color verde, por lo que lo percibe como especialmente brillante. Por este motivo, el organismo alemán recomienda utilizar únicamente punteros láser de clase 1. Hay siete clases en total, que los compradores reconocen por la normativa europea DIN EN 60825-1. Cuanto más alto sea el número, más peligroso puede ser el rayo láser para las personas. Si un aparato no está suficientemente etiquetado y, por ejemplo, no especifica la potencia, los expertos aconsejan no comprarlo. Por lo tanto, el láser nunca debe ser apuntado hacia una persona y tampoco se debe mirar directamente hacia él. Si, a pesar de todo, el haz de luz impacta en el ojo, los expertos recomiendan cerrar los ojos y apartar la cabeza. dpa