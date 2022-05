Reino Unido aprueba venta del Chelsea a consorcio de Todd Boehly

Todd Boehly

(Bloomberg) -- La venta del Chelsea FC al inversionista estadounidense Todd Boehly fue aprobada por el Gobierno británico, poniendo fin a los casi 20 años de propiedad del club de fútbol por parte del multimillonario ruso Román Abramóvich.

La aprobación de la venta, por 4.250 millones de libras (US$5.300 millones), que fue informada por primera vez por Bloomberg News, pone fin a meses de incertidumbre para los fanáticos y el personal del club londinense, que Abramóvich se vio obligado a poner en venta a principios de marzo, poco antes de ser sancionado como parte de la respuesta del Reino Unido a la guerra de Rusia en Ucrania.

Desde entonces, el Chelsea ha estado operando bajo una licencia especial del Gobierno mientras el banco estadounidense Raine Group gestionaba su venta. Una gran cantidad de inversionistas adinerados, muchos de Estados Unidos, presentaron ofertas por el club y también hubo una propuesta tardía del multimillonario británico Jim Ratcliffe.

“Anoche, el Gobierno del Reino Unido llegó a una posición en la que podríamos emitir una licencia que permita la venta del Chelsea Football Club”, dijo un portavoz del Gobierno en un comunicado.

La oferta ganadora de Boehly está respaldada por la empresa de capital de riesgo con sede en California Clearlake Capital. Incluye una compra de acciones por 2.500 millones de libras y 1.750 millones de libras para futuras inversiones en beneficio del club. El proceso se complicó por la necesidad de cumplir con las sanciones y garantizar que ninguna parte de los ingresos fuera a parar a Abramóvich, sino a causas benéficas.

“Tras un extenso trabajo, estamos satisfechos de que la totalidad de los ingresos de la venta no beneficiarán a Román Abramóvich ni a ninguna otra persona sancionada”, dijo el portavoz del Gobierno. “Ahora comenzaremos el proceso para garantizar que los ingresos de la venta se utilicen para causas humanitarias en Ucrania, apoyando a las víctimas de la guerra”.

La Premier League inglesa dio el martes su visto bueno a la adquisición del Chelsea por parte del consorcio liderado por Boehly. Un representante del Chelsea no quiso hacer comentarios.

La venta significa que, a partir de la próxima temporada, más de la mitad de los 20 equipos que compiten en la Premier League inglesa estarán respaldados por dinero estadounidense. Cuatro de los “seis grandes” —Arsenal FC, Chelsea, Liverpool FC y Manchester United FC— serán propiedad absoluta de estadounidenses. Boehly fue presidente de Guggenheim Partners y es copropietario de Los Angeles Dodgers, de la Major League Baseball.

Los fanáticos del Chelsea esperan que continúe lo que ha sido una época dorada para el club bajo el mando de Abramóvich, quien invirtió cientos de millones de libras en el Chelsea a lo largo de casi 20 años, ayudándolo a ganar 21 trofeos y estableciéndolo como una de las fuerzas dominantes del fútbol inglés.

Pero Chelsea terminó la última temporada de la Premier League en tercer lugar, a cierta distancia de sus rivales, el Liverpool y el Manchester City. El club no pudo negociar los contratos de los jugadores mientras duró el proceso de venta y el entrenador Thomas Tuchel ya ha dicho que retrasará sus vacaciones para trabajar con los nuevos propietarios de cara a la temporada de fichajes de verano.

