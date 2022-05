Argentina debería acelerar cambios ley para potenciar minería

(Bloomberg) -- El empresario minero canadiense Rob McEwen está instando a Argentina a avanzar con los cambios legislativos para aumentar el atractivo de la nación para los inversionistas, o arriesgarse a perder el tren en los mercados de metales cíclicos.

McEwen, cuya empresa homónima está perforando una mina de cobre en la provincia de San Juan, cerca de la frontera con Chile, se ha sentido alentado por las autoridades que reconocen que la minería puede ayudar a apuntalar las finanzas del país y generar empleos. Dado que Argentina ya es un punto de acceso para el litio, la industria mundial del cobre también le está dando otra mirada a la nación sudamericana.

Pero para darse cuenta de ese potencial, Argentina debería hacer que su sistema fiscal sea más competitivo y levantar los controles sobre el capital y las divisas, dijo el presidente de McEwen Mining Inc. Las autoridades deben actuar ahora para evitar que se cierre la ventana de oportunidad a medida que el aumento de las tasas de interés y los bloqueos por virus en China reducen las perspectivas de demanda, lo que podría llevar a que los flujos de capital se agoten, dijo.

“Hay una precaución que tienen los inversionistas en este momento”, dijo McEwen en una entrevista el martes. “Y si ingresa a un mercado débil, el capital simplemente no estará allí por un tiempo. Es posible que tengan que esperar hasta el próximo ciclo”.

La inclinación proteccionista y el pasado políticamente volátil de Argentina significan que todavía es un lugar complicado para hacer negocios, pero el Gobierno ahora está haciendo esfuerzos para desarrollar una mayor parte de sus vastos depósitos de litio y cobre, que son críticos para la transición a la energía limpia. Está recurriendo a medidas como beneficios fiscales y lagunas en el control de capitales, en contraste con Chile y Perú, donde las autoridades buscan regulaciones más restrictivas y una mayor participación en las ganancias.

“El Gobierno debería estar jugando un poco más duro, no se dan cuenta de la ventaja que podrían tener”, dijo McEwen. “Solo tienen que promulgar alguna legislación que realmente tranquilice a los inversionistas extranjeros. Hablan de eso, pero tienen que ir más allá que solo hablar”.

McEwen sigue creyendo en el cobre, y el metal para cableado es un componente clave en el alejamiento de los combustibles fósiles. Pero dice que una recesión del mercado podría retrasar la transición hacia la energía limpia.

Su compañía se está esmerando en el proyecto de cobre Los Azules en Argentina, aunque con retrasos debido a las dificultades para obtener perforadores. Esperaba tener lista una evaluación económica preliminar actualizada antes de fin de año, pero eso probablemente no sucederá hasta el primer trimestre del próximo año. Eso podría significar perder la ventana de financiamiento, dijo McEwen.

