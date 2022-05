Elon Musk siembra dudas sobre compra de Twitter por US$44.000M

(Bloomberg) -- Elon Musk provocó el caos respecto de su oferta pública de adquisición de Twitter Inc. cuando inicialmente afirmó que su oferta estaba “temporalmente en espera” y luego sostuviera que “todavía estaba comprometido” con el acuerdo, lo que provocó que el gigante de las redes sociales cayera en picada.

Inicialmente, el multimillonario envió temprano un tuit diciendo que el acuerdo de US$44.000 millones estaba pendiente hasta que reciba más información sobre la proporción de cuentas falsas en el sitio de redes sociales, lo que hizo que las acciones de Twitter cayeran hasta un 25% en las operaciones previas a la comercialización. Unas horas más tarde, envió otro tuit diciendo que todavía estaba comprometido con el acuerdo. Las acciones de Twitter recuperaron parte de sus pérdidas, pero seguían registrando una baja del 10%.

Musk dijo que estaba esperando detalles sobre una presentación reciente de Twitter de que las cuentas falsas en la plataforma de redes sociales aportaban menos del 5% de sus usuarios. Twitter señaló en sus últimos resultados trimestrales que “el promedio de cuentas falsas o spam durante el primer trimestre de 2022 representó menos del 5% de nuestros usuarios activos diarios mensuales durante el trimestre”. Sin embargo, Twitter indicó que aplicó un “juicio significativo” a su última estimación y que el número real podría ser mayor.

La lucha contra las cuentas falsas ha sido la piedra angular del intento de Musk de reformar Twitter. En el comunicado del mes pasado que anunciaba su acuerdo para comprar la compañía, Musk reveló que quería derrotar a los robots de spam, autenticar a todos los humanos y hacer que sus algoritmos fueran de código abierto. Musk también ha dicho que le gustaría hacer de la plataforma un bastión de la libertad de expresión, quitando las restricciones de la moderación de contenido.

En los últimos días, habían aumentado las dudas de que Musk pueda lograr su adquisición de Twitter y que el empresario pueda considerar bajar el precio de su oferta por la red social.

La adquisición propuesta incluye una multa por desistimiento de US$1.000 millones para ambas partes, que Musk tendría que pagar si termina el trato o no entrega los fondos de adquisición como prometió. No está claro si una actualización de Twitter sobre la cantidad de cuentas falsas, si es materialmente superior al 5%, desencadenaría la llamada cláusula de efecto adverso material, liberando a Musk del pago.

El diferencial del acuerdo, que ofrece una indicación de cuánto Wall Street cree que se completará la adquisición, aumentó aún más el jueves a US$9,11, desde US$8,11 en la sesión anterior. Ese es el nivel más amplio desde que el multimillonario lanzó su oferta el mes pasado para comprar Twitter por US$54,20, y el doble de lo que era la semana pasada cuando anunció un compromiso de financiamiento de aproximadamente US$7.100 millones.

El último tuit de Musk llegó pocas horas después de la noticia de que Twitter estaba congelando la contratación como parte de los esfuerzos de reducción de costos previos al acuerdo. También se van dos de los principales líderes de la compañía. El director ejecutivo, Parag Agrawal, pidió a Kayvon Beykpour, jefe de productos de consumo, y a Bruce Falck, a cargo de los ingresos, que dejaran la empresa, según publicaciones separadas de los ejecutivos.

Aparte de las dudas sobre el alcance de los robots de spam en la plataforma de Twitter, la persona más rica del mundo todavía está trabajando para asegurar el dinero para completar el trato. Musk ha estado en conversaciones con inversionistas para recaudar suficiente capital y financiación preferente para eliminar la necesidad de cualquier préstamo de margen vinculado a sus acciones de Tesla, según personas con conocimiento del asunto.

Recientemente reveló US$7.100 millones en compromisos de capital de inversionistas que incluyen a Larry Ellison, Sequoia Capital, Qatar Holding y el príncipe saudí Alwaleed bin Talal, quien también incorporó sus acciones de Twitter al acuerdo.

Nota Original:

Elon Musk Sows Doubt Over His $44 Billion Twitter Takeover

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.