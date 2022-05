Segundo lugar Breach Valdez

Paula Mónaco y Wendy Selene Pérez obtienen el segundo lugar del premio Breach-Valdez de periodismo y derechos humanos, otorgado por la ONU y la AFP, por su trabajo “Mirar nuestra muerte: ser mujer perito en México”.

SHOTLIST MÉXICO, MÉXICO3 DE MAYO DE 2022FUENTE: AFPTV 1. Plano medio la periodista Paula Monaco habla por zoom con su comapañera Wendy Selene Perez 2. SOUNDBITE 1 - Paula Monaco, periodista (mujer, español, 48 seg.): "Para mí es importante contar la historia de las mujeres que investigan los asesinatos de otras mujeres porque: una, están haciendo un trabajo que es muy valioso, y dos, porque son las mismas mujeres que están en riesgo de ser asesinadas las que están tratando de develar qué ocurre, cómo nos matan, por qué nos matan, para detenerlo. Creo que en la mirada de quién está investigando la que podría hacer su propia muerte está la posible llave de salida de este momento tan oscuro. Ellas tienen los lentes de la experta, la especialista, pero tienen también el corazón de ser iguales que las mujeres que encuentran violentadas, asesinadas, víctimas de un feminicidio. Entonces creo que en su hacer hay una posibilidad de destrabar esto que hoy parece una nube negra impenetrable y que haya una salida. Que detengamos esto que no es normal. Y que si bien la violencia contra las mujeres ocurre en todo el mundo, en ningún lugar ocurre en la medida en que está ocurriendo en México hoy." 3. Plano de apoyo: Plano medio journalist Paula Monaco talking by zoom with her partner Wendy Selene Perez ATIZAPÁN, MÉXICO MÉXICO, MÉXICO 20 DE MAYO DE 2021 3 DE MAYO DE 2022 FUENTE: AFPTV 4. Plano de apoyo: Plano medio yellow police tape placed near the house of an alleged serial killer 5. Plano de apoyo: Plano medio forensic team chat outside house of alleged serial killer 6. Plano de apoyo: Plano medio forensic team member walks towards house fence 7. Plano de apoyo: Plano medio green scarf with "Long live we love each other" in the studio of the journalist Paula Monaco 8. SOUNDBITE 2 - Paula Monaco, periodista (mujer, español, 24 seg.): "Pasan los años, se multiplican los casos y también nos vamos acostumbrando como sociedad y también creo que una parte de nuestro trabajo como periodistas es encontrar maneras para sacudirnos, para que eso no sea normal, para que eso no sea la realidad y pensar que podemos tener un futuro más esperanzador, más feliz, más justo, más vivible." 9. Plano de apoyo: Plano medio green scarf with "Long live we love each other" in the studio of the journalist Paula Monaco 10. Primer plano Wendy Selene Perez en la pantalla 11. SOUNDBITE 3 - Wendy Selene Perez, periodista (hombre, español, 14 seg.): "Los periodistas tenemos que voltear la cámara a todos lados y entonces estamos poniendo el foco en la víctima - que es importante no contar sólo los muertos y las muertas sino contar los nombres, decía Javier Valdés incluso, ¿no? Pero hay que voltear la cámara hacia donde están los cadáveres, los cuerpos. Finalmente los cadáveres son políticos porque tienen que ver con una política, con la restitución, con la justicia, con la verdad, con la investigación." 12. Plano de apoyo: Plano medio Wendy Selene Perez on the screen 13. Plano de apoyo: Plano medio poster of the disappeared students of Ayotzinapa in Paula Monaco's studio 14. SOUNDBITE 4 - Wendy Selene Perez, periodista (hombre, español, 22 seg.): "Los periodistas tenemos que voltear la cámara a todos lados y entonces estamos poniendo el foco en la víctima - que es importante no contar sólo los muertos y las muertas sino contar los nombres, decía Javier Valdés incluso, ¿no? Pero hay que voltear la cámara hacia donde están los cadáveres, los cuerpos. Finalmente los cadáveres son políticos porque tienen que ver con una política, con la restitución, con la justicia, con la verdad, con la investigación." 15. Plano de apoyo: Plano medio journalist Paula Monaco talking by zoom with her partner Wendy Selene Perez 16. SOUNDBITE 5 - Wendy Selene Perez, periodista (hombre, español, 24 seg.): "Es un segundo reconocimiento que nos dan a Paula (Monaco) y a mí y la verdad es que pensaba en él (murdered journalist Javier Valdez) y como que se lo ofrecía (el premio) a él y a Miroslava (Breach, murdered journalist) por todos los premios que no tuvieron, porque tienen toda nuestra admiración y todo nuestro respeto y reconocimiento y es muy honroso recibir algo que no sólo lleve su nombre, y el de todos los periodistas que han sido asesinados en el país." 17. Plano de apoyo: Plano medio Wendy Selene Perez en la pantalla