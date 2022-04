Fiscales de EE.UU. acusan a fundador de Archegos de fraude

(Bloomberg) -- Los fiscales estadounidenses acusaron al fundador de Archegos Capital Management, Bill Hwang, y al director financiero, Patrick Halligan, de fraude, en las últimas repercusiones del espectacular colapso de la oficina familiar.

Las autoridades federales dijeron que Hwang utilizó Archegos como “instrumento de manipulación del mercado y fraude”, causando pérdidas de miles de millones de dólares a los bancos, los inversionistas del mercado financiero y sus propios empleados. Hwang fue detenido por agentes federales a primera hora del miércoles.

Hwang y Halligan fueron acusados de 11 cargos criminales, entre ellos asociación ilícita, manipulación del mercado, fraude electrónico y fraude de valores. Los presuntos delitos inflaron artificialmente la cartera de Archegos de US$1.500 millones a US$35.000 millones en un año, según un comunicado del fiscal federal de Manhattan, Damian Williams.

Los documentos de acusación dicen que las posiciones de mercado de Archegos se dispararon a US$160.000 millones en un momento dado mediante una táctica de negociación engañosa que ocultaba su verdadero tamaño al mercado. Las posiciones se inflaron con el uso de dinero prestado y valores derivados que no requerían divulgación pública. Cuando el mercado se volvió en contra de las posiciones en marzo de 2021, Hwang ordenó a los operadores del fondo que realizaran una ola de compras en un intento de apuntalar su precio, según acusan los fiscales federales.

Archegos, la oficina familiar de Bill Hwang, implosionó después de acumular una cartera concentrada de acciones utilizando dinero prestado. Quebró después de que algunas de las acciones cayeran, lo que provocó ajustes de margen de los bancos, que entonces se deshicieron de las tenencias de Hwang. Los bancos perdieron más de US$10.000 millones, lo que provocó la salida de varios altos ejecutivos e investigaciones sobre la forma en que las empresas supervisan los riesgos de sus negocios al servicio de los fondos de cobertura.

Los fiscales estadounidenses dicen que los dos hombres usaron Archegos para defraudar a los participantes del mercado “manipulando, controlando y afectando artificialmente el mercado de ciertos valores en la cartera de Archegos”, según la acusación. También “hicieron repetidamente declaraciones materialmente falsas y engañosas sobre la cartera de valores de Archegos a numerosos bancos de inversión y corredores de bolsa líderes a nivel mundial”, lo que los animó a comerciar con Archegos y a otorgarle crédito, según el Gobierno.

Compras en efectivo

Además de Hwang y Halligan, EE.UU. nombró a William Tomita y Scott Becker de Archegos como conspiradores, aunque no los acusó penalmente.

Entre los valores supuestamente manipulados por Hwang se encontraban ViacomCBS, Discovery Communications Inc., Tencent Music Group, Texas Capital Bancshares Inc. y Rocket Companies Inc.

Los fiscales dijeron que Hwang normalmente invertía mediante compras de acciones en efectivo hasta que el tamaño de sus posiciones se acercaba al 5% de las acciones en circulación de una empresa. Una vez que se acercaba a ese límite, cambiaba a un nuevo método de negociación para evitar la divulgación pública de sus participaciones. Utilizando una operación conocida como “permuta de rentabilidad total”, suscribía contratos con los bancos que le pagaban si los precios de las acciones subían, pero le generaban costos si bajaban.

Las empresas con las que trató Archegos corrieron distinta suerte: Credit Suisse Group AG, Nomura Holdings Inc. y Morgan Stanley sufrieron algunas de las mayores pérdidas. Otras, como Goldman Sachs Group Inc., Wells Fargo & Co. y Deutsche Bank AG, salieron relativamente ilesas.

