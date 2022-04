Reino Unido fue advertido de la presencia de un programa espía en Downing Street

FOTO DE ARCHIVO: Vista del exterior del número 10 de Downing Street, la residecia oficial del primer ministro británico, en Londres, Reino Unido, el 12 de abril de 2022. REUTERS/Henry Nicholls

Por Christopher Bing

19 abr (Reuters) - El grupo canadiense de expertos en ciberseguridad Citizen Lab dijo el lunes que había advertido a las autoridades británicas de que los dispositivos electrónicos conectados a las redes del Gobierno, incluidos algunos dentro de la oficina del primer ministro y el ministerio de Asuntos Exteriores, parecían estar infectados con un 'software' de espionaje de fabricación israelí.

Se trata del programa "Pegasus", un producto del distribuidor israelí de armas cibernéticas NSO Group, según una publicación en línea de Citizen Lab.

"Confirmamos que en 2020 y 2021 observamos y notificamos al Gobierno del Reino Unido de múltiples casos sospechosos de infecciones de 'software' espía Pegasus dentro de las redes oficiales del Reino Unido", se lee en la publicación.

Un portavoz de NSO dijo que las acusaciones son "falsas y no pueden estar relacionadas con los productos de NSO por razones tecnológicas y contractuales".

Por su parte, un portavoz del Gobierno británico afirmó que "no solemos hacer comentarios sobre cuestiones de seguridad".

Citizen Lab dijo que cree que los ataques relacionados con la oficina del primer ministro británico fueron realizados por clientes de NSO en los Emiratos Árabes Unidos, mientras que el 'hackeo' del Ministerio de Asuntos Exteriores británico procedió de otros países, como Chipre, Jordania e India.

Las autoridades chipriotas "niegan categóricamente" cualquier implicación en el asunto, declaró a Reuters el portavoz de su Gobierno, Marios Pelekanos.

"Sin embargo, para evitar cualquier otra especulación sobre un vínculo con Chipre, señalamos que el Gobierno de la República de Chipre, que goza de excelentes relaciones con el Gobierno británico en todos los ámbitos, nunca ha sido abordado con ningún tipo de investigación sobre el tema en general por las autoridades británicas pertinentes", dijo en un comunicado enviado por correo electrónico.

Los portavoces de los Gobiernos de los Emiratos Árabes Unidos, Jordania e India no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios de Reuters.

Pegasus puede usarse para entrar a distancia en los teléfonos iPhone, dando a los clientes un acceso profundo a la memoria del teléfono en cuestión o convirtiéndolos en dispositivos de grabación.

Citizen Lab encontró pruebas de los dispositivos británicos comprometidos mediante el seguimiento del tráfico de internet y otras señales digitales a los servidores de espionaje que controlan Pegasus para varios clientes de NSO.

"Identificamos las infecciones que surgían de esas redes del Reino Unido basándonos en una variedad de métodos de escaneo de redes que utilizamos y notificamos a las autoridades británicas pertinentes nuestras sospechas en su momento para que hicieran un seguimiento", escribió el director de Citizen Lab, Ron Deibert, en la publicación. "No tuvimos acceso a ningún dispositivo y no tenemos ninguna información sobre víctimas específicas".

Citizen Lab es conocido como uno de los principales grupos de investigación sobre 'software' espía mercenario dentro de la industria de la ciberseguridad.

La actividad de 'hackeo' relacionada con la oficina del primer ministro británico fue investigada por el Centro Nacional de Ciberseguridad del Reino Unido, donde los técnicos analizaron varios teléfonos para encontrar el 'malware', según un artículo de la revista estadounidense The New Yorker sobre el grupo israelí NSO publicado también el lunes, pero los resultados no fueron concluyentes.

(Información de Christopher Bing; información adicional de Michele Kambas; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)