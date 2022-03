Consejos para viajar con un cofre de techo en el auto

ARCHIVO - Al salir de viaje en automóvil se gana espacio para el equipaje y comodidad en la cabina si se cuenta con un cofre de techo. Foto: Zacharie Scheurer/dpa

Los cofres de techo amplían el espacio para guardar cosas en el coche a la hora de viajar y son prácticos para llevar los equipos de esquí. Pero, ¿qué es lo importante de las cajas portaequipajes en términos de carga útil, velocidad y consumo de combustible? Algunos consejos de los expertos ayudarán a utilizarlos con sensatez. Los maleteros de techo necesitan normalmente un soporte base que se adapte a cada modelo de coche, que solo puede montarse en los puntos previstos para ello. Esto no solo garantiza un ajuste firme, según señala la firma certificadora alemana Tüv Süd, sino que también evita daños en la carrocería y la pintura. Atención a la carga máxima que soporta el techo Los cofres no pueden soportar una carga infinitamente pesada. La cantidad que puede entrar depende de las especificaciones del fabricante de la caja y de la carga máxima permitida en el techo del coche. Por lo general, se trata de entre 50 y 100 kilogramos; un vistazo al manual del coche lo aclarará. Un dato importante a tener en cuenta es que también hay que calcular el peso de la caja misma y del sistema de transporte. No solo hay que asegurar el maletero de techo para que no se deslice, también hay que acomodar de forma segura la carga en su interior, por ejemplo con correas de amarre. Otra opción es colocar una manta o una bolsa de dormir en la parte delantera del cofre para evitar que objetos delicados se patinen hacia el frente en una frenada y resulten dañados por el impacto. Los expertos recomiendan controlar la fijación del cofre al techo del auto luego de recorrer los primeros 50 kilómetros, y ajustarla de ser necesario. No conducir tan rápido como de costumbre Desde un punto de vista puramente legal, no hay ningún límite de velocidad especial para los coches que cargan un cofre de techo. Pero, según el Automóvil Club Alemán (ADAC), la caja portaequipajes se considera una carga y la velocidad debe ser "razonable". Algunos fabricantes aconsejan una velocidad máxima determinada, que debe ser respetada por cuestiones de responsabilidad. El ADAC recomienda una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora. Por otra parte, el coche con cofre de techo reacciona de forma más sensible al viento lateral. El consumo de combustible también aumenta. Según las mediciones de ADAC, a una velocidad de 130 kilómetros por hora, el consumo de combustible aumenta un 18 por ciento, es decir, algo menos de un litro más cada 100 kilómetros. Por esta razón es mejor retirar la caja lo antes posible después de su uso. Un detalle importante es que los conductores no deben olvidar jamás la altura desacostumbrada del coche con el cofre de techo, porque de lo contrario puede crujir de forma desagradable si se ingresa, por ejemplo, en un aparcamiento subterráneo con una entrada de baja altura. dpa