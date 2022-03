El acuerdo nuclear con Irán, estancado por demandas rusas

Actualiza con llamamiento de EEUU ///Viena, 11 Mar 2022 (AFP) - Las negociaciones para resucitar el acuerdo sobre el programa nuclear de Irán fueron interrumpidas el viernes por el impás provocado por demandas rusas relacionadas con la guerra de Ucrania.La Unión Europea (UE), que supervisa las negociaciones en Viena entre las grandes potencias e Irán, anunció una "pausa(...) debido a factores externos".Sin embargo, "hay un texto final, prácticamente listo, que está sobre la mesa", dijo el responsable de la diplomacia europea, Josep Borrell.Hace una semana, los diplomáticos hablaban de un acuerdo inminente para volver a dar vida al pacto de 2015, que limitaba el programa nuclear de Irán a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales que asfixian su economía.Pero Rusia, afectada a su vez por sanciones por la invasión de Ucrania, pidió garantías a Estados Unidos de que esas medidas no afectarían su cooperación económica con Irán.Estados Unidos afirmó el viernes que la pelota está en el tejado de Irán y Rusia e instó a esos países a tomar "decisiones" para salir del estancamiento."Creemos que podemos" salvar el acuerdo, "si estas decisiones se toman en lugares como Teherán y Moscú", dijo el portavoz de la diplomacia estadounidense, Ned Price. Un diplomático europeo, que pidió el anonimato, afirmó que serían posibles "otras opciones" si "se confirma que el bloqueo es definitivo". Los demás países no quieren que Rusia tome "el acuerdo como rehén", agregó, sin dar pistas sobre esas alternativas.Irán retomó hace once meses las negociaciones en Viena con las grandes potencias (EEUU, China, Francia, Reino Unido, Rusia y Alemania) para intentar salvar el acuerdo de 2015.Ese pacto quedó en la nada cuando Estados Unidos, bajo el mandato de Donald Trump, se retiró de él y volvió a imponer sanciones contra Irán. En respuesta, la República Islámica dejó de cumplir sus compromisos.A la salida del palacio de Coburgo, donde tienen lugar las conversaciones en Viena, el diplomático de la UE Enrique Mora dijo esperar que las negociaciones se reanuden "muy, muy pronto"."Irán y Estados Unidos han tenido constantemente un enfoque muy constructivo y positivo", dijo. "Estamos en la etapa de la nota a pie de página", agregó.Por su parte, el negociador ruso Mijaíl Ulyanov denunció "intentos de echar toda la culpa" del bloqueo a Moscú.- El arma del petróleo -Irán, cercano a Rusia, se encuentra en una posición difícil, y el jueves culpó a Estados Unidos de plantear "nuevas exigencias".El viernes, el portavoz de Asuntos Exteriores iraní, Said Khatibzadeh, quiso mostrar tranquilidad por el desenlace."Ningún factor externo afectará nuestro deseo común de llegar a un acuerdo colectivo", dijo en Twitter. "La pausa puede servir de impulso para resolver las cuestiones pendientes", agregó.Sin embargo, a algunos expertos les preocupa que Rusia, un importante productor y exportador de hidrocarburos, esté "instrumentalizando la cuestión iraní", según Clément Therme, especialista en Oriente Medio."El juego de Rusia puede ser obtener un retraso en la reactivación del acuerdo para evitar una afluencia de petróleo iraní en el mercado", lo que haría bajar los precios, explicó a AFP."Manteniendo el precio del petróleo alto, el Kremlin puede utilizar el arma energética contra Occidente", afirma este experto, que enseña en la Universidad Paul Valéry de Montpellier.Irán, en cambio, tiene un margen de maniobra estrecho por su posición de "debilidad" y "la asimétrica relación" con Rusia, analiza.Además, la República Islámica "rechaza negociar directamente con Estados Unidos, lo que aumenta su dependencia de China y Rusia".anb/bg/at/bl-sag-rsc-js/grp -------------------------------------------------------------