Residente llama "cobarde" y "racista" a J Balvin en una dura "tiraera"

San Juan, 4 mar El cantante de música urbana René Pérez, más conocido como Residente, revolucionó este viernes las redes sociales con una dura "tiraera" (ataque verbal a través de las letras de las canciones) contra el intérprete colombiano J Balvin, al que llama "cobarde" y "racista". El rapero puertorriqueño publicó una canción junto al productor y DJ argentino Bizarrap en la que revive la disputa que mantiene con J Balvin a raíz del boicot del colombiano a los Latin Grammy de 2021. "Este cobarde corderito mancebo es que como un desayuno vegano, sin huevos", dice en el tema lanzado la noche del jueves Residente, quien fue miembro fundador y vocalista de Calle 13. El puertorriqueño también denuncia que J Balvin es "un pendejo mentiroso" que "se hace el espiritual usando la salud mental para vender un documental". "El pueblo luchando, los están matando, y el tipo sube fotos de Ghandi rezando", es otra de las frases que dedica residente al colombiano. Otros ejemplos son: "Tú eres más falso que un hot dog sin kétchup ni pan" y "es tan inseguro el pana que tiene que estar anunciando por Instagram cuánta lana gana". La alusión a los perritos calientes ya estuvo presente en el otro ataque verbal mediante las letras de las canciones que le dedicó Residente a J Balvin con motivo del llamamiento a boicotear los Latin Grammy. En la "tiraera", el puertorriqueño también tilda al intérprete colombiano de racista y de "un blanquito que perdió el camino": "Lo más grave es que este pendejo es racista y no lo sabe". "Es un imbécil con tinte de cabello que puso a mujeres negras con cadena de perro en el cuello", subrayó Residente. J Balvin creó mucha controversia con su sencillo "Perra", junto a la rapera dominicana Tokischa, que fue censurado por el Gobierno colombiano como racista y sexista, y que fue retirado de la plataforma YouTube. Similares "tiraeras" han ocurrido desde los inicios del género urbano latino entre Héctor "El Father" y Don Omar, Polaco y Tempo, Residente y Tempo, Cosculluela y Ñengo Flow, entre otros, aunque la mayoría de ellos ya hicieron las paces. El pasado diciembre, el artista urbano puertorriqueño Rauw Alejandro presentó su sencillo "Hunter", que era una "tiraera" contra su compatriota Jhay Cortez, de quien dijo que no estaba llenando sus conciertos y que no era muy conocido. EFE mv/eat