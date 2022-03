Importante central nuclear Ucrania sufre incendio tras bombardeo

(Bloomberg) -- La planta de energía nuclear más grande de Europa sufrió un incendio después de que las tropas rusas comenzaron a bombardearl la madrugada del viernes, lo que generó preocupaciones sobre la seguridad de la instalación.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, pidió en un mensaje publicado en Twitter a las fuerzas armadas rusas que detuvieran de inmediato los disparos contra la planta y permitieran que se estableciera una zona de seguridad.

La central eléctrica de Zaporiyia en la ciudad ucraniana de Energodar alberga seis reactores de 950 megavatios de diseño soviético construidos entre 1984 y 1995, y provee aproximadamente el 20% de la electricidad del país.

Zaporiyia está sufriendo un incendio como resultado de los bombardeos de las fuerzas rusas, dijo un funcionario no identificado en un video publicado en la página de Facebook de la planta. Los bomberos no pueden llegar a la planta, decía la publicación.

Las llamadas telefónicas a la planta de energía no lograron ser conectadas y los funcionarios de la planta no respondieron de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios sobre la situación. La Casa Blanca no hizo comentarios de inmediato.

