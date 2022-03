Ganador de Premio Rey de España dice que foto representa su trabajo de años

Bogotá, 2 mar El reportero gráfico colombiano César Melgarejo, del diario bogotano El Tiempo, valoró este miércoles la foto "Resistir", con la que se ganó el Premio Internacional Rey de España de Periodismo de Fotografía 2022, como la representación de su "trabajo de tantos años". "Representa el esfuerzo de un reportero gráfico en su trabajo. Son muchas las fotos que uno hace en el día a día, pero son pocas las imágenes que logran destacarse", expresó a Efe Melgarejo, que dijo que el galardón es una forma de celebrar también los 10 años que lleva trabajando en El Tiempo. La fotografía se tomó en el marco del paro nacional en Colombia, en la madrugada del sábado 22 de mayo de 2021, durante los enfrentamientos nocturnos en el Portal las Américas, en el suroccidente de Bogotá. Allí, un integrante de la "primera línea" aguanta de manera solitaria con un escudo improvisado la fuerza del chorro de agua de una de las tanquetas policiales. "Este año con el periódico cumplo 10 años y para mí es la forma de celebrar el trabajo de estos años. Es la forma en que uno ve que su trabajo resulta reconocido por la gente, los colegas y por los colombianos. Al fin y al cabo es el trabajo de tantos años mío", subrayó. RELATO DE UNA FOTO VIRAL Cuando Melgarejo tomó la foto, el país estaba a punto de cumplir un mes ininterrumpido de manifestaciones contra la política económica y social del presidente Iván Duque, unas violentas protestas en las que murieron decenas de personas y la policía estuvo en el ojo del huracán por la brutalidad de su respuesta. "En el entendimiento como fotógrafos sabíamos que no eran protestas que iniciaban al mediodía o al empezar la noche, a las 6.00 de la noche, sino que más o menos estaban empezando a las 8.00 o 9.00 de la noche y sabíamos que el cubrimiento debía ser casi que a la madrugada", expresó. Agregó que el día que hizo la foto comenzó a tomar imágenes después de la medianoche. "Recuerdo mucho el accionar de este personaje de primera línea, que se hacía más adelante de sus compañeros, únicamente él, con el escudo. Era una persona bastante alta, corpulenta, se veía que tenía fuerza para resistir la presión de (el agua que lanzaba) la tanqueta y lo que buscaba era intentar avanzar un poco, él solo, para los demás irse acomodando conforme avanzaba", detalló. Cuando vio la comparación de tamaños entre el vehículo policial y el manifestante pensó: "El personaje se ve tan reducido, tan pequeño que se ve con el escudo". Así pues cambió el teleobjetivo de su cámara por un gran angular y, a pesar de que no tenía las mejores condiciones de luz, dijo que lo que le dio fuerza a la imagen fueron "las mismas luces del vehículo". "La imagen la suben a Twitter a las 5.00 de la mañana, me levanto a las 9 o 10 de la mañana y mi celular ya estaba colapsado porque la imagen ya se había hecho viral en las redes sociales", expresó Melgarejo, que dedica el premio a sus familiares, especialmente a sus padres. Los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo, concedidos por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y la Agencia EFE, reconocen la labor de los profesionales del periodismo de lengua española y portuguesa de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y de los países con los que España mantiene vínculos históricos y relaciones culturales y de cooperación. EFE jga/ime/lll (foto)(video)