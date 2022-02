Supervivientes y fallecidos de Villa de Pitanxo se preparan para repatriación

Julio César Rivas San Juan de Terranova, 19 feb Los tres supervivientes del naufragio del Villa de Pitanxo, así como los cuerpos de siete de sus compañeros que fallecieron en el accidente, llegaron este sábado a San Juan de Terranova como paso previo a la repatriación a sus países de origen. El pesquero español Playa de Menduíña 2, que transportaba a esos tres supervivientes y los cuerpos de los siete fallecidos, recaló en esa localidad canadiense un día después de que llegaran los cuerpos de otros dos marinos del Villa de Pitanxo, a bordo del barco Nexus. Su llegada coincidió con el anuncio de que se ha identificado a los nueve cuerpos recuperados del mar, que corresponden a cinco marineros españoles, tres peruanos y un ghanés, informó la Delegación del Gobierno en Galicia. La tripulación del Villa de Pitanxo, un arrastrero congelador con base en Marín (España), estaba formada en total por 16 españoles, cinco peruanos y tres ghaneses. Todavía hay 12 tripulantes que siguen desaparecidos en las aguas del Gran Banco de Terranova, a unos 460 kilómetros al este de la isla canadiense de Terranova, donde se produjo el naufragio en la mañana del martes. El Playa de Menduíña 2 amarró en el puerto de San Juan de Terranova a las 07.10 hora local (10.40 GMT), con los únicos tres supervivientes de la tragedia a bordo: el patrón Juan Enrique Padín Costas, su sobrino Eduardo Rial Padín y el marinero ghanés Samuel Kwesi Koufie. Lo hizo después de esperar casi 24 horas a unos 40 kilómetros (25 millas) de la localidad canadiense, hasta que amainó el fuerte viento que el viernes castigó la costa del país norteamericano, con rachas de hasta 120 kilómetros por hora. Tras su llegada a la dársena número 17 del puerto, subieron al barco agentes de la Policía Montada de Canadá y posteriormente lo hicieron un grupo de funcionarios canadienses, así como representantes del cuerpo consular español. Uno por uno, los cuerpos de los fallecidos, envueltos en bolsas verdes, fueron depositados por la grúa del Playa de Menduíña 2 en el muelle, donde los trabajadores de una empresa funeraria los recogieron e introdujeron en vehículos fúnebres. Como sucedió el viernes con los cuerpos de los dos pescadores transportados por el Nexus, los siete cadáveres fueron trasladados al hospital Health Sciences Centre de San Juan de Terranova, para que los forenses de la provincia procediesen a su tratamiento. Fuentes consultadas por Efe señalaron que los tres supervivientes participaron en el proceso de identificación de sus compañeros, y aseguraron que los tres estaban claramente abatidos, en mal estado anímico. Posteriormente, Padín, Rial y Kwesi fueron conducidos a un hotel de San Juan de Terranova a la espera de que, en las próximas horas, un avión de la Fuerza Aérea española los transporte de vuelta a España, junto con los cuerpos de sus compañeros. Mientras, Canadá no ha confirmado la reanudación de las tareas de búsqueda de los cuerpos de los otros 12 marineros del Villa de Pitanxo, que se teme se hundieron con la embarcación en unas aguas con profundidades de hasta 1.000 metros. Este viernes, un portavoz del Centro de Coordinación de Rescate de Halifax dijo a Efe que no tenía ninguna información sobre la reanudación de las tareas de búsqueda, que han solicitado las familias de los desaparecidos. Posteriormente, Efe solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá información sobre la posible reanudación de las labores, que el Gobierno español ha pedido, tras la llamada telefónica que mantuvieron los ministros de Exteriores de España, José Manuel Albares y Canadá, Mélanie Joly. Una portavoz de Exteriores de Canadá envió a Efe una declaración que no incluía ninguna referencia a la búsqueda de los desaparecidos. "La ministra Joly habló con el ministro Albares para ofrecer sus condolencias por el trágico naufragio del Villa de Pitanxo frente la costa de Terranova. La ministra reiteró el apoyo de Canadá al pueblo español en este difícil momento", señaló la declaración. Y la noche del viernes, el presidente español, Pedro Sánchez, conversó con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. En un resumen de la conversación enviado por la Oficina del Primer Ministro tampoco aparece ninguna referencia a la reanudación de las labores de búsqueda. "El primer ministro Trudeau expresó sus profundas condolencias por la trágica pérdida de vida que sucedió cuando el pesquero español Villa de Pitanxo se hundió frente a las costas de Terranova y Labrador a principios de esta semana", dijo la Oficina del Primer Ministro. EFE jcr/llb/cfa (fotos)(audio)(video)