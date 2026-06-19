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Sánchez se solidariza con Meloni tras el "ataque" de Trump

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Bruselas, 19 jun (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se solidarizó este viernes con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tras el "ataque" del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha dicho que ella le "suplicó" que se tomara una foto con él en la reciente cumbre del G7 en Évian (Francia).

"Toda mi solidaridad", subrayó Sánchez en la rueda de prensa ofrecida en Bruselas tras concluir la reunión del Consejo Europeo.

Según ha explicado, le ha trasladado también a Meloni en privado ese mensaje de solidaridad ante un "ataque" que, ha dicho, "no es ni político ni personal". "Realmente tampoco sé cómo calificarlo", apuntó.

Entrevistado en el canal de la televisión italiana 'La 7', según la transcripción en italiano difundida, Trump señaló que Meloni le rogó que se sacaran una foto y que le dio pena, pero la italiana lo ha desmentido y lo ha tachado de "invento".

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El episodio ha llevado al ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, a cancelar la visita que tenía previsto hacer a Estados Unidos los días 21 y 22 de junio. EFE

(foto) (vídeo)

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