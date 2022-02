Festejan boda masiva en México en San Valentín pese a presencia de ómicron

Ciudad de México, 14 feb Pese a la pandemia y la presencia de la variante ómicron en el país, cientos de parejas, varias de ellas ya con años de convivencia, se casaron este lunes en una boda colectiva en el municipio de Nezahualcóyotl, en el central Estado de México, con motivo del Día de San Valentín. “(Siento) mucho gusto, mucho orgullo de tener a una pareja como ella ojalá que pueda ser para toda la vida”, señaló a Efe José Luis Ibarra, quien este lunes se casó con María Edith Peña, su novia desde hace dos años. La pareja explicó que se conoció antes de la pandemia en un centro comercial, pero no fue hasta ahora que decidieron unir sus vidas. “Ya nos habíamos tratado como pareja siempre hubo una buena química, una buena comunicación y sobre todo mucho amor, esa es la base principal, por eso ahora nos casamos”, dijo Edith. Esta es la primera boda masiva presencial que se realiza en este municipio durante la pandemia, ya que el año pasado se realizó el evento de manera virtual. “Nos hubiera gustado antes pero como estaba antes más feo ahora pero ahora ya se dio”, dijo Jonhatan García, quien se casó este día con su pareja después de 10 años de vivir juntos y con un hijo en común. Según cifras del municipio, el número de parejas que acudieron a esta masiva ceremonia fue menor que otros años, pues mientras otros años el máximo había sido de 1.200 parejas en esta ocasión se congregaron 661 matrimonios. “No nos habíamos podido casar por la economía, o una cosa u otra cosa, y aprovechamos esto de las bodas del programa que el presidente está dando y la verdad facilitaron mucho los trámites, nos trataron muy bien, y porque somos de Neza y nos gusta mucho”, señaló Dolores Bojórquez quien contrajo matrimonio con el luchador Flama Roja. Los velos, vestidos de novia, flores y adornos se complementaron con los cubrebocas que en todo momento portaron los contrayentes, conscientes de que debían cuidarse por la pandemia que ya suma en México más de 5,2 millones de casos y 312.819 muertos. El evento se desarrolló bajo varias medidas de sanidad por la pandemia de covid-19. Cada pareja utilizó mascarillas y se distribuyó gel antibacterial a todos los asistentes. “Nunca habíamos esperado casarnos así con cubrebocas pero es agradecerle a la vida que estamos aquí, que pudimos casarnos pues mucha gente no tuvo la fortuna”, dijo Dolores. Acompañados de testigos y familiares, las parejas se casaron de forma gratuita y quienes así lo quisieron también tuvieron la opción de contar con maquillaje profesional para el evento, ofrecido también gratuitamente por escuelas de belleza del municipio. Las autoridades municipales además rifaron regalos y viajes entre las parejas recién casadas. MEXICANOS NO FESTEJARÁN Este año la mayoría de los mexicanos han optado ahora por no festejar el día de San Valentín. De acuerdo con una encuesta realizada en el sitio HelloSafe México del 21 de enero al 1 de febrero de 2022, a 985 mexicanos, tan sólo el 17 % de los mexicanos refirió que festejaría este día, mientras que el 25,5 % de los encuestados estaba indeciso, y el 57,5 % de ellos se quedará en casa. Además, entre los que sí festejarán, los gastos serán prudentes, pues el 61 % de los encuestados dijeron prever gastar igual o más que el año pasado. En promedio, los mexicanos gastarán este día entre 800 y 1.200 pesos (39,17 y 58,75 dólares) para dar algún regalo a sus seres queridos.