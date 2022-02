Países de América Latina se comprometen a impulsar un turismo más sostenible

Ciudad de Panamá, 9 feb (EFE).- Al menos once ministros y altos representantes del sector turismo de América Latina y Jordania se firmaron este miércoles en la Ciudad de Panamá la declaración "Transformación hacia el turismo del futuro" para crear un sector más sostenible. "Establecemos un compromiso de construir un turismo más responsable, consciente y comprometido con preservar la naturaleza y la cultura, tradiciones ancestrales, de las comunidades locales", dijo a Efe el ministro de Turismo de Panamá, Iván Eskildsen. El compromiso fue firmado por los ministros de Turismo de Panamá, de Costa Rica, Gustavo Alvarado; y de Ecuador, Niels Olsen. También por los viceministro de Turismo de Guatemala, Alejandro De León; de Colombia, Ricardo Galindo, y el subsecretario de Estado Honduras, Luis Guillermo Chávez. Además suscribieron la declaración el secretario de Turismo de Mato Grosso do Sul, Brasil, Bruno Wending, y la directora de Norteamérica de Jordania, Malia Asfour. A ellos se suman el director ejecutivo de Fondo de Promoción Turística de Panamá (Promtur), Fernando Fondevila, y Shannon Stowell y Gabi Stowell, CEO y directora regional para Latinoamérica y el Caribe de la Adventure Travel Trade Association (ATTA), respectivamente. En la declaración, los Gobiernos se comprometen a hacer una "transformación hacia una economía turística carbono neutral y más resiliente socialmente – incluyendo nuevos modelos de negocio a través de la digitalización -". Así brindan "la oportunidad de asegurar una distribución justa de sus beneficios y contribuyendo a una reactivación económica global", continúa el documento. La declaración "representa una señal positiva que la industria de viajes y turismo a nivel global emergerá de manera más consciente que antes, y comprometida a resurgir de esta pandemia con mayor alineamiento a un futuro más sostenible, como lo requiere el planeta y su gente", señaló la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) en un comunicado. "Lo más interesante es que se crea un tono colaborativo entre los países de la región, trabajando juntos y compartiendo experiencias", agregó Eskildsen. Panamá, bajo la actual administración de Laurentino Cortizo (2019-2024), ha lanzado diferentes estrategias para reactivar el alicaído sector turismo, al ser uno de los más golpeado por la pandemia de la covid-19. El ministro Eskildsen reveló a Efe que están "manteniendo una conversación" con el Ministerio de Salud y con el presidente Cortizo para que "reconsideren" la restricción de tener tres vacunas contra la covid-19 - esquema de vacunación completo- para ingresar al país. "El sector turístico ha planteado a través de una carta que se reconsidere la medida", aseguró. El Ministerio de Salud de Panamá amplió a tres dosis el esquema de inmunización completo, una medida que el propio Eskildsen reconoce que podría afectar al turismo. "Más allá de que lo apoyamos (la vacunación con tres dosis), pero como otros países no lo están aplicando pues nos reduciría la competitividad", concluyó Eskildsen.