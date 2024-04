(Pre) Atlético y Levante buscan arrebatar la tercera plaza al Madrid CFF en Liga F

El Real Madrid intentará dar un paso casi definitivo para sellar este domingo el subcampeonato de la Liga F si vence al Levante Las Planas en una jornada 25 de la Liga F donde Madrid CFF, Levante UD, Atlético de Madrid y Athletic Club tendrán duras visitas en su pelea por la tercera plaza de la clasificación. El conjunto madridista se llevó tres puntos vitales el pasado fin de semana al ganar a un rival directo como el Levante UD y tiene 12, 13 y 14 puntos de renta sobre el Madrid CFF, Atlético y el equipo 'granota' respectivamente a falta de 18 por disputarse por lo que parece que tiene casi ya finiquitada esa segunda plaza. El equipo que entrena Alberto Toril buscará su cuarta victoria consecutiva en la visita del necesitado Levante Las Planas que acumula 17 partidos sin conocer la victoria y que se arriesga a caer a los puestos de descenso si no gana. De todos modos, el conjunto catalán ya tuteó hace unos días al FC Barcelona pese a caer por 2-4 y eso le habrá animado para este partido. La lucha por el tercer puesto de acceso a la Champions volverá a acaparar la atención en la jornada 25 de la Liga F. El poseedor de esa preciada posición es ahora el Madrid CFF, que tendrá un durísimo compromiso para defenderla ya que visita al FC Barcelona no el fin de semana sino el miércoles por el compromiso de Champions ante el Chelsea de las blaugranas. De esto querrán aprovecharse los tres perseguidores del equipo de Victor Martín, el Levante, el Atlético de Madrid y el Athletic Club, que intentará meterle presión antes de este duelo, aunque ninguno de ellos lo tendrá nada fácil. El conjunto rojiblanco, que está a un punto del Madrid CFF, visitará a una Real Sociedad en crisis, con siete partidos consecutivos sin vencer, y ante la que tendrá el ánimo de revancha por su eliminación en las semifinales de la Copa de la Reina. Las 'granotas', a dos puntos y en un momento irregular, también tendrán una salida difícil y ante un rival más entonado como el Sevilla, que busca su tercera victoria consecutiva como locales, mientras que las 'leonas', a cinco puntos, jugarán igualmente a domicilio un derbi ante un enrachado Eibar, que quiere seguir alejándose del descenso y hacerse fuerte en Ipurúa, donde solo ha perdido uno de sus últimos siete duelos como local. En cuanto a la zona baja, habrá un duelo directo entre dos equipos empatados a 21 puntos como el alicaído Villarreal, que lleva siete partidos sin ganar, y un Granada con mejores sensaciones, mientras que el Betis, penúltimo con 19 puntos y a uno de la salvación que marca el Levante Las Planas, no quiere dejar pasar la ocasión ante el colista Sporting Club Huelva. En busca de coger más oxígeno se medirán el Costa Adeje Tenerife, con 28 puntos y fuerte en casa, y el Valencia, con 21 y con siete de los últimos 12.