Malasia afirma estar lista para abrir sus fronteras sin cuarentena en mayo

Singapur, 8 feb (EFE).- Las fronteras de Malasia están listas para abrirse al mundo sin cuarentena a partir del 1 de marzo, indicó este martes el Consejo para la Recuperación Nacional, días después de que se redujera el aislamiento de siete a cinco días para los visitantes vacunados con tres dosis contra la covid-19. Muhyiddin Yassin, presidente del Consejo para la Recuperación Nacional, encargado de gestionar la pandemia, afirmó que esa es la recomendación del organismo al presidente malasio, Ismail Sabri Yaakob, de modo que "la plena apertura de las fronteras llegue a tiempo para apoyar la recuperación nacional", publica el diario The Star. Los que entren en el país deberían aún llevar a cabo test de detección antes y después de aterrizar, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud malasio. La decisión final recae en el Gobierno de Ismail Sabri Yaakob, que no se ha pronunciado todavía. Malasia ha mantenido sus fronteras prácticamente cerradas a los viajeros internacionales desde marzo de 2020, cuando el país descubrió la primera infección de la covid-19. Desde entonces, el país había dado tímidos pasos para recuperar el turismo, como acortar la cuarentena de siete a cinco días para los vacunados con tres dosis desde el 24 de enero. El país del sudeste asiático sigue los pasos de otras naciones de la región, como Tailandia, Filipinas o Singapur, que están empezando a permitir la llegada de turistas extranjeros sin cuarentena para reavivar la economía y al calor de unos índices de vacunación de más del 50 por ciento de la población en todos los casos. Malasia cuenta con un 79,5 por ciento de población vacunada con al menos dos dosis, según Our World in Data, un alto nivel que ha ayudado a reducir las infecciones de gravedad pese al actual aumento de casos debido a la variante ómicron. El país, de 32 millones de habitantes, registra una media de cerca de 6.900 nuevas infecciones diarias en la pasada semana, la cifra más alta desde octubre. Los altos índices de vacunación y la esperada apertura de fronteras hacen que los pronósticos de crecimiento de Malasia en 2022 estén entre los más prometedores de la región. El banco HSBC pronostica un crecimiento del PIB malasio del 5,6 este año, mientras se espera que esté entre el 3 y el 4 por ciento en 2021, dato aún por revelar. EFE pav/grc/rml