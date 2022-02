Nicaragua halla culpables a exguerrillera y estudiante

MANAGUA (AP) — La excomandante sandinista Dora María Téllez, quien acompañó al actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en la lucha armada contra el régimen de Anastasio Somoza, fue declarada el jueves culpable por el supuesto delito de “conspiración”.

La Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), una organización de abogados independientes, informó que Téllez, de 65 años, fue sometida a un juicio de varias horas en la sede de la cárcel policial conocida como “El Chipote”, en el sureste de la capital.

El juez Ángel Fernández encontró culpable a la exguerrillera por el delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, para el cual la Fiscalía pidió una condena de 15 años de cárcel, más su inhabilitación para ejercer cargos públicos, indicó la UDJ en un comunicado.

Dora María Téllez cobró fama en 1978, cuando junto al desaparecido comandante Edén Pastora asaltó el Palacio Nacional —el Congreso— al frente de un comando armado. Otro jefe de ese grupo, el excomandante sandinista Hugo Torres, también permanece encarcelado por el gobierno de Ortega desde junio pasado.

Ambos son dirigentes del opositor movimiento Unamos, antes conocido como Movimiento Renovador Sandinista (MRS). La expresidenta del MRS, Ana Margarita Vijil, fue encontrada culpable del mismo delito en un juicio realizado el miércoles. Otros tres líderes de ese movimiento, Suyen Barahona, Tamara Dávila y Víctor Hugo Tinoco, están presos y serán procesados en los próximos días.

En otro juicio realizado también en las celdas de “El Chipote”, fue hallado culpable el jueves el líder estudiantil Lesther Alemán, quien se dio a conocer en 2018, por haber increpado a Ortega durante un diálogo nacional convocado en medio de una revuelta social.

La Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), fundada por Alemán, informó en una nota de prensa que la jueza Nadia Tardencilla declaró culpable al líder estudiantil de 24 años en una audiencia que se prolongó por más de seis horas.

“Su delito fue decirle al dictador de frente y con firmeza aquel 16 de mayo de 2018: “¡Nosotros hemos puestos los muertos, los desaparecidos, los que están secuestrados! ¡Ordene el cese inmediato de los ataques, la represión, los asesinatos!”, señaló AUN.

Los llamados “juicios exprés” contra opositores presos que iniciaron en Nicaragua esta semana han sido criticados por organismos de derechos humanos que los calificaron de “ilegales y arbitrarios”.

—————————————————————————————————

Esta historia fue publicada inicialmente el 3 de febrero de 2022. Se actualizó el 4 de febrero de 2022 porque The Associated Press reportó erróneamente que la excomandante sandinista Dora María Téllez y el líder estudiantil Lesther Alemán fueron “condenados” por una jueza. Sin embargo, ambos fueron hallados culpables por el delito de “conspiración” y aún no se dicta condena para ellos.