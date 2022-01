Brenda Zambrano arrasa en Instagram con sus últimas fotos

Brenda Zambrano (@brendazambranoc) realizó en su popular cuenta de Instagram en las últimas horas. Los posteos de historias y fotografías sumaron más de interacciones entre sus seguidores.

¿Quién es Brenda Zambrano?

Brenda Alicia Zambrano nació el 13 de junio de 1993 en Villa Hidalgo, Tamaulipas. Comenzó a ser conocida en el mundo del espectáculo cuando se hizo famosa en Instagram.

Antes de haber participado en el show de telerrealidad Acapulco Shore, Zambrano fue parte de un reality show de provincia, pero no tuvo trascendencia. Brenda alcanzó la fama cuando participó en la segunda temporada del reality show Acapulco Shore en 2015 y posteriormente en la quinta y sexta temporada, aunque tuvo apariciones esporádicas a lo largo de la serie.

Zambrano también comenzó una carrera como youtuber y participó en el reality show de Televisa, Guerreros 2020. En el año 2021 también participó en Inseparables: Amor al límite de Televisa y Univisión, en donde participó junto a su novio Guty Carrera. La pareja tiene seis gatos y dos perros.

En dicho programa, 13 parejas competía en una misma casa y ponían a prueba su amor a través de pruebas físicas y mentales, al tiempo que hacen apuestas a favor de sus parejas dependiendo los juegos. El dúo de Zambrano y Carrera fue el quinto en ser eliminado de la competencia.

A finales de 2019 la modelo sorprendió a sus fans con una publicación en la que supuestamente se daba a conocer su muerte, sin embargo, al final del texto decía que “es necesario estar cerca de los amigos cuando están vivos y no arrepentirse cuando ya no estén”. Aunque ella aseguró que lo hizo para crear conciencia, los internautas no lo dejaron pasar y le llovieron críticas.

Más tarde, la modelo decidió incursionar en YouTube con el canal “Brenda, Con Límites, ahora sí”, en donde se le puede ver haciendo videos de retos, tags y vlogs. Algunos de sus videos que han sido tendencia en dicha plataforma han sido “La mejor pelea de Acashore”, “Tag de novio”, “Mi sentir sobre Dania”, “Todo sobre nuestro viaje a Perú”, “10 secretos de belleza”, “Tag de las hermanas”, “Todo sobre mis cirugías”, entre otros.

En enero del 2020 Brenda Zambrano causó furor en internet luego de que confesara que tuvo una relación con el futbolista de Cruz Azul, el español Édgar Méndez, que se sumó a sus breves romances con otros futbolistas como Iván Marcone, Henry Martín y Alan Pulido.

En abril de 2021 a Brenda se le ofreció aparecer en la octava temporada de Acapulco Shore, no obstante, la tamaulipeca confirmó que no participaría debido a que tenía varios proyectos en puerta, aunque no descartó regresar en otro momento.