Claure deja SoftBank tras choque con fundador por compensación

(Bloomberg) -- SoftBank Group Corp. dijo que el director de operaciones Marcelo Claure deja la compañía, poniendo fin a un mandato tumultuoso coronado por un enfrentamiento sobre la compensación con el fundador, Masayoshi Son.

Michel Combes asumirá la responsabilidad de Claure en SoftBank Group International y supervisará su cartera operativa y de inversión, dijo la compañía en un comunicado. El anuncio confirmó un informe previo de Bloomberg News.

“Marcelo ha contribuido mucho a SoftBank durante su tiempo aquí y le agradecemos su dedicación y le deseamos éxito continuo en sus proyectos futuros”, dijo Son en el comunicado. “Tengo una gran confianza en Michel Combes y en el talentoso equipo de SoftBank para continuar con el gran trabajo que tenemos en marcha en SBGI”.

Claure, de 51 años, se convirtió en uno de los principales del equipo de Son después de vender su distribuidor de teléfonos celulares a SoftBank, llegando a convertirse en director de operaciones en 2018. Fue el gurú operativo de la compañía y ayudó a cambiar el rumbo del operador inalámbrico de Estados Unidos Sprint Corp. y de la empresa en dificultades WeWork.

Claure había presionado para recibir mayor compensación y autoridad en reconocimiento a su trabajo. Buscaba US$1.000 millones en compensación en los últimos meses, mucho más allá de los 1.800 millones de yenes (US$16 millones) que había ganado en el último año fiscal.

Aun así, los analistas dicen que el anuncio fue inquietante.

“Esto es negativo porque da la impresión de que la gerencia está confundida y que algunas cosas no van bien”, dijo Mio Kato, analista de LightStream Research en Tokio. “Es posible que el entorno económico actual, que no permite que funcione la estrategia de inversión de SoftBank Group, haya provocado tales problemas”.

Las acciones de SoftBank subieron alrededor de un 3% en las operaciones de Tokio, pero han bajado más de un 50% desde su punto máximo el año pasado.

Claure también abogó por una filial del fondo de inversión latinoamericano que había supervisado para SoftBank, informó Bloomberg News el año pasado. Claure argumentó que la filial ayudaría a construir el negocio y crear valor para SoftBank, al tiempo que aumentaría su propia compensación, dijeron personas familiarizadas con el asunto en ese momento.

Son vio poco mérito en esto para los accionistas de SoftBank y pensó que complicaría la gestión y el gobierno corporativo, dijeron las personas. La empresa latinoamericana no tiene un perfil tan alto como el gigantesco Vision Fund de SoftBank, pero ha crecido a US$8.000 millones en activos desde su lanzamiento en marzo de 2019.

Son y SoftBank han tenido varios éxitos, incluido el debut público del pionero del comercio electrónico coreano Coupang Inc. y el servicio de entrega en Estados Unidos DoorDash Inc., que impulsó la acción de SoftBank a más de 10.000 yenes en marzo.

Pero la empresa de Son ha enfrentado una mala racha en los últimos meses, incluida la represión de China contra sus empresas de tecnología. La inversión individual más valiosa de SoftBank, Alibaba Group Holding Ltd., ha sido uno de los principales objetivos de la campaña antimonopolio de Pekín. SoftBank también es uno de los principales patrocinadores de Didi Global Inc., el gigante de los viajes compartidos que dijo que dejaría de cotizar en las bolsas estadounidenses solo cinco meses después de su OPI.

Más allá de China, el pionero indio de pagos digitales Paytm, otra empresa de la cartera de SoftBank, sufrió uno de los peores debuts de OPI de una importante empresa de tecnología.

Luego, en diciembre, autoridades antimonopolio de EE.UU. presentaron una demanda para bloquear la venta por parte de SoftBank del diseñador de chips Arm Ltd. a Nvidia Corp. Bloomberg News reportó esta semana que Nvidia se prepara silenciosamente para abandonar su esfuerzo de adquisición de Arm debido a bloqueos regulatorios.

