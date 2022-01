Nuevo derrame en ducto de refinería de Repsol en costa de Perú

Agrega declaraciones de oficial naval y de ente técnico estatal sobre cantidad de crudo derramado. Agrega penas que contempla la ley por "contaminación" ///El Callao, Perú, 26 Ene 2022 (AFP) - Una segunda fuga de crudo en la costa de Perú se produjo el martes mientras se realizaban labores en un ducto submarino de la refinería de la compañía española Repsol para investigar las causas del gran derrame del 15 de enero, informó el miércoles el gobierno."El [nuevo] derrame se habría producido el 25 de enero cuando se realizaban trabajos previos al retiro del PLEM (Pipeline End Manifolds, el extremo del ducto), que es un equipo de colección y distribución submarina" desde la refinería a los buques, indicó el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), del Ministerio del Ambiente, en un comunicado.Un oficial naval peruano indicó que el nuevo derrame es "relativamente pequeño" y "ha sido controlado".En tanto, el ente técnico estatal que supervisa las inversiones en energía (Osinergmin), indicó en un comunicado que durante la "operación de retiro de remanente" de crudo del ducto submarino este martes "se registró el vertimiento de un volumen de crudo estimado en 8 barriles (casi 1.300 litros) el cual fue controlado".La segunda fuga ocurrió en momentos en que cientos de brigadistas trabajan a contrarreloj en las playas para limpiar los 6.000 barriles de petróleo derramado hace 11 días cuando el buque tanque "Mare Doricum", de bandera italiana, descargaba crudo en la refinería La Pampilla de Repsol, en Ventanilla, 30 km al norte de Lima.La compañía española atribuyó ese primer accidente al oleaje causado por la erupción volcánica en Tonga. - "Relativamente pequeño" - El martes en la noche, horas antes de que las autoridades peruanas informaran sobre la nueva fuga, Repsol había negado la existencia de un segundo derrame."Descartamos un segundo derrame de hidrocarburos. Advertimos a la población sobre la circulación de información falsa", publicó Repsol Perú en su sitio web, sin dar detalles.Por su parte, la Marina de Guerra del Perú dijo este miércoles en un comunicado que el martes, durante un vuelo de inspección para monitorear la zona afectada por el primer derrame, la tripulación observó una "mancha oleosa" en las inmediaciones del ducto de la refinería.Agregó que tras consultar a Repsol, la empresa respondió que el petróleo "se había filtrado a pesar de haber realizado los trabajos para retirar el crudo, previamente a la ejecución de la inspección y reparación" del ducto."Hemos podido constatar el derrame, que es relativamente pequeño", dijo el capitán de navío Jesús Menacho, jefe de operaciones de la guardia costera peruana, a la emisora RPP."Ha sido controlado. Se está tomando verificación para que este nuevo derrame no llegue a las costas", añadió.El crudo derramado el 15 de enero se expandió a lo largo de la costa a más de 40 kilómetros de la refinería, causando la muerte de aves y peces, y afectando 21 playas, según el Ministerio de Salud. También dejó sin trabajo a cientos de pescadores artesanales.El Ministerio del Ambiente confirmó que el primer vertido afectó a más de 180 hectáreas (equivalentes a unos 270 campos de fútbol) en la franja de playas y 713 hectáreas de superficie en el mar."Vamos a hacer las denuncias respectivas en la fiscalía de Ventanilla por este nuevo derrame. Es indignante que sigan contaminando todos los dias el mar y el medioambiente", dijo a la AFP el dirigente de los pescadores artesanales José Llacuachaqui.Casi diariamente, decenas de pescadores protestan en las playas afectadas por el derrame, que les impide salir al mar a ganarse la vida. Algunos de ellos fueron contratados por Repsol para limpiar las playas, tarea en la que también participan militares y voluntarios. - Cuatro investigados - El procurador (abogado litigante) del Ministerio del Ambiente, Julio César Guzmán, reveló este miércoles que cuatro empleados de Repsol, entre ellos los gerentes de Producción y del Medio Ambiente, que "eran los encargados de evaluar los riesgos de la gestión, están en condición de investigados y serán notificados para dar su declaración a la fiscalía". "El daño es inobjetable, la empresa tiene que responder en lo que se pueda, porque esto es irremediable", dijo Guzmán a la emisora RPP, sin identificar a los cuatro investigados.El procurador indicó que el delito que se investiga es el de "contaminación", que en la ley peruana "tiene una penalidad de 4 a 5 años [de prisión], pero en agravado puede subir de 6 a 7 años", pues los responsables de Repsol supuestamente proporcionaron al comienzo "información falsa a las autoridades competentes" sobre el derrame del 15 de enero.Según la fiscalía, la petrolera dijo inicialmente que se habían vertido "seis galones" de crudo, pero después se comprobó que eran unos 6.000 barriles (casi un millón de litros). cm/fj/yow ------------------------------------------------------------- ReportajeCarrera contrarreloj en playas de Perú para retirar crudo derramado Por Carlos MANDUJANO =(Video)= El Callao, Perú, 26 Ene 2022 (AFP) - En una carrera contrarreloj en playas de la costa central de Perú, cientos de brigadistas limpian el petróleo derramado hace 11 días mientras un buque tanque descargaba crudo en una refinería. Bajo el intenso calor del verano austral y soportando los gases tóxicos del crudo, los brigadistas recogen el petróleo vertido en la arena y roqueríos y lo van almacenando temporalmente en piscinas de hule instaladas para este fin.Los brigadistas, entre ellos decenas de militares, visten trajes de protección, guantes, botas y mascarillas mientras trabajan afanosamente en playas de Ventanilla, 30 km al norte de Lima, el distrito donde se encuentra la refinería La Pampilla de la compañía española Repsol. La empresa atribuyó el accidente, ocurrido el 15 de enero, al oleaje causado por la erupción volcánica en Tonga."Mi labor consiste en sustraer petróleo y llenar las tinas [piscinas]. Trabajar con petróleo es arduo, es complicado, se siente la sofocación con el sol", dijo a la AFP Jonathan Leandro, de 33 años, un pescador artesanal. en la playa Cavero de Ventanilla, la más afectada por el derrame, que ahora se gana limpiando el crudo."Tengo miedo de poderme enfermar o absorber un poco de petróleo. Así tenga el equipo de protección que tenga, tengo miedo", admitió Leandro en una pausa de su ardua labor. - 10.000 litros al día - En las piscinas de hule amarillo de esta playa se depositan unos 10.000 litros de petróleo por día, según responsables. Se estima que en el mar se derramaron unos 6.000 barriles de crudo (alrededor de un millón de litros).En las aguas de la playa Cavero todavía se observa una mancha negra de crudo de unos dos kilómetros de largo por uno de ancho."Esta playa era muy linda, llena de algas y con muchas aves. Me duele mucho e indigna que la gente no se pueda ahora bañar", recordó el pescador, que fue contratado por una empresa que presta servicios a Repsol.Los brigadistas, entre ellos muchas mujeres, emplean una bomba y gruesas mangueras para depositar el crudo en las piscinas. También están provistos de palas, carretillas, así como de unas largas esponjas en forma de salchicha para contener el crudo en el mar.Los roquedales de la playa se limpian manualmente con paños absorbentes especiales, a los que se adhiere el crudo pero no el agua.Casi diariamente, pescadores protestan en esta playa por el derrame, que les impide salir al mar a ganarse la vida."Mientras no se limpie el lodazal de petróleo van a seguir muriendo animales", dijo a la AFP uno de ellos que portaba un cartel que versaba: "Repsol hazte cargo", La playa Cavero, conocida por sus aguas de color esmeralda, era muy concurrida cada verano austral por pobladores de Ventanilla y del vecino puerto del Callao."Es una frustración. Para nosotros es doloroso ver la playa como está, da miedo venir ahora", dijo a la AFP el brigadista Héctor Guillén, de 42 años. - "Pagar por los daños" - La Marina de Guerra y el Ejército enviaron a cientos de efectivos para colaborar en la limpieza de las playas.Además, embarcaciones y aviones navales monitorean las zonas afectadas."Ratifico nuestro compromiso de sancionar y hacer responsable a la empresa que tiene que pagar por los daños a la población y a la naturaleza", afirmó el presidente peruano, Pedro Castillo, al inspeccionar el martes una playa en Ancón, al norte de Ventanilla.Más de 4.000 barriles de petróleo -de los 6.000 derramados en el mar- han sido extraídos hasta ahora, según el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp).El gobierno peruano dio a Repsol 10 días más para culminar las acciones de limpieza y descontaminación de la zona afectada.El derrame ocurrió mientras el buque "Mare Doricum", de bandera italiana, descargaba crudo en la refinería de La Pampilla. La nave ahora está fondeada frente al Callao, con prohibición de zarpar.El crudo se expandió a lo largo de la costa a más de 40 kilómetros de la refinería, causando la muerte de aves y peces, y afectando 21 playas, según el Ministerio de Salud.El Ministerio del Ambiente confirmó la afectación de más de 180 hectáreas (equivalentes a unos 270 campos de fútbol) en la franja de playas y 713 hectáreas de superficie en el mar. cm/fj/yow -------------------------------------------------------------