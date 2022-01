Carolina Cruz Osorio arrasa en Instagram con sus últimaspublicaciones en redes

Carolina Cruz Osorio (@carolinacruzosorio) publicó en las últimas horas varios posts en su cuenta de Instagram que causaron un gran éxito entre sus fans. Descubre losposteos de historias y fotografías, consiguieron más de interacciones entre sus followers.

• Listo, aquí va…sin @hernanpuentes, sin @malejocangrejo siempre el trabajo en equipo con amor dará un resultado de otro planeta, eso no significa que no me ame y no me sienta bien y súper feliz con lo que veo en el espejo, ya casi 43 y lo mejor es que el alma se siente más llenita y feliz! Eso no lo da la belleza física, lo da la belleza de corazón 🙏🏽🙏🏽😍😍





• A cualquiera le puede pasar, no tiene que ver con la edad de la mamá, tampoco con el estrato social, pasa y ya…hablamos desde la ignorancia, juzgamos y se nos olvida ponernos en los zapatos de otro. Unos casos son mas llevaderos que otros pero las necesidades son continuas 🙏🏽🙏🏽 #Repost @salvadordesuenos with @make_repost ・・・ • Esto llena mi alma, quisiera ayudar a todassssssssssss las familias y niños, solo le pido a Dios que me llene de vida y salud, también de fuerza porque soy muy sensible y estas cosas me hacen llorar mucho. Ojalá muchas personas, empresas, marcas, familias, profesionales y el GOBIERNOOOOOOOOOOOOO entiendan que la salud es un derecho de todos y entre todos podemos lograr cambios importantes. @milesanguino_10





• Este muñeco hermoso tiene una hidrocefalia, lo han operado varías veces de su cabeza para ponerle su válvula. Está en Valledupar, va muy bien en su recuperación, la Eps Les ha dado hasta ahora lo que han necesitado pero la mamá no tiene para su leche y alimentación complementaria, El Niño necesita estar con la mejor alimentación. Yo le voy a consignar a una cuenta que una amiga le presto, es ahorros de bancolombia en la siguiente foto lo encuentran. Necesita de todo, leche, mercado, ropa, pañales, pañitos, crema, todo 🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽 @salvadordesuenos Aquí les dejo el Instagram de la mamá manuelitomiguerreo14gmail.com6





• Es amarillista, es triste, no saben lo que tengo que contenerme diariamente para no destruirme porque soy mamá, me duelen estos casos porque mis hijos están bien, están sanos y es lo que merecen TODOSSSSSSSS, no unos más que otros. Subiré las historias por aquí y por la página de @salvadordesuenos mencionando a las mamitas para que las personas que quieran ayudar les escriban y Esa ayuda llegue inmediatamente a sanar sus necesidades mientras algunas EPS, porque no son todas, responden y hacen su trabajo como debe ser 🙏🏽🙏🏽 #Repost @salvadordesuenos with @make_repost ・・・ • @valentina_garces_03 mamita de este muñeco poderoso nos necesita!! Todo suma, todo sirve, la unión hace la fuerza!!!! 😍🌟🙏🏽

Carolina Cruz Osorio nació en Cauca, Colombia, el 12 de junio de 1979 y es una modelo, empresaria, periodista y presentadora colombiana.

En 1999, Carolina participó en Señorita Colombia, representando al Valle del Cauca donde ocupó el segundo lugar, siendo ganadora del título de Señorita Colombia Internacional o Virreina Nacional.

Después del concurso, continuó con trabajos de modelaje y reportería en El Noticiero del Espectáculo, para la programadora de Jorge Barón Televisión. En el 2000, se vinculó al Canal RCN, como conductora del show Comandos. Tras cinco años y luego de su participación en el reality show "Bailando por un sueño", el cual ganó, decidió no regresar a la presentación del magazin.

Posteriormente, creó su propia empresa, "Carolina Cruz Empresa Unipersonal" y "Carolina Cruz Joyerías y Accesorios". En 2007, presentó la tercera temporada del reality Cambio extremo. En agosto de 2018 se integró como presentadora al programa matutino Día a día de Caracol Televisión.

En el ámbito personal, Carolina Cruz fue novia de Daniel Arenas. Desde el año 2014 se encuentra en una relación con el actor colombiano Lincoln Palomeque. La influencer tuvo que pasar por varios tratamientos para lograr quedar embarazada.

Para quedar embarazada de su primer hijo lo intentó durante 2 años, hasta que a finales de 2016, a sus 37 años y su pareja a sus 39 años, lograron quedar en estado de gestación de Matías; posteriormente, en el 2019, anunciaron que estaban esperando un segundo hijo, pero la pareja tuvo un aborto accidental. El 25 de septiembre de 2020 Carolina reveló que nuevamente estaba embarazada de un niño que nació el 19 de febrero de 2021 y que lleva Salvador por nombre.

Todo iba bien para la pareja hasta que a los tres meses de nacido a Salvador comenzó a crecerle la cabeza más de lo normal y aunque no tiene hidrocefalia, los exámenes arrojan que tiene agua afuera del cerebro. En redes también se mostró muy contenta cuando la primera palabra de su hijo fue “mamá”.

“Llegaste a Salvarme, a mostrarme que soy más fuerte y capaz de lo que algún día pensé, fortaleciste mi fe y me mostraste mi misión en esta vida”, afirmó la presentadora en su momento a través de Instagram.

La modelo también es bien conocida por compartir en su cuenta de Instagram, en donde tiene cerca de 7 millones de seguidores, su estilo de vida saludable, sus rutinas de ejercicio y dietas que además la han vuelto una de las figuras de la televisión nacional colombiana más envidiable.