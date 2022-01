Beyond Meat y PepsiCo iniciarán en conjunto con “jerky” vegano

(Bloomberg) -- Pepsico Inc. y Beyond Meat Inc. planean que su primer producto en conjunto sea un snack vegano de charqui (conocido comúnmente como “jerky”), según personas familiarizadas con el asunto. Esto pone a prueba si el poder de mercadeo de la gigante empresa puede generar entusiasmo por la carne de origen vegetal.

En enero pasado, las compañías anunciaron la creación del proyecto conjunto Planet Partnership, diciendo que se enfocaría en crear, producir y promocionar nuevas opciones de snacks y bebidas de origen vegetal. La empresa pretende aprovechar las innovaciones de productos de Beyond Meat y la distribución y el mercadeo de PepsiCo, dijeron las empresas en ese momento.

Los competidores ya se unieron a la tendencia de snacks de origen vegetal con opciones “falsas” de carne seca. Conagra Brands Inc. tiene una línea de charqui de la marca Gardein elaborado con trigo y soja.

Beyond Meat y PepsiCo declinaron a comentar.

En un video publicado en youtube, Amber Criste dijo que el dueño de una tienda local le había dado un paquete de charqui. “Es bueno”, dice en el video. En una entrevista con Bloomberg News, Criste, quien obtuvo el producto en el norte del estado de Nueva York, dijo que Beyond Meat “dio en el clavo con el sabor de la carne seca” y que prefería el sabor teriyaki al sabor original.

Ramón Laguarta, director ejecutivo de PepsiCo, le dijo a CNBC en septiembre que la compañía esperaba lanzar nuevos productos en el primer trimestre de 2022.

