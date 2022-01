Rendimiento de bonos del Tesoro a dos años sube por encima de 1%

(Bloomberg) -- Los bonos del Tesoro a más corto plazo retrocedían el martes, lo que enviaba el rendimiento a dos años por encima del 1% por primera vez desde febrero de 2020 debido a una mayor especulación sobre un posible aumento de la tasa de la Reserva Federal en marzo.

El rendimiento de las notas a dos años subía hasta cuatro puntos básicos cuando los mercados reabrieron después del feriado del lunes. Los rendimientos del Tesoro a diez años aumentaban hasta dos puntos básicos a 1,81%.

Los rendimientos avanzan a medida que los inversionistas se preocupan cada vez más de que la inflación elevada de EE.UU. lleve a la Fed a ajustar su política más rápido de lo previsto. El presidente ejecutivo de JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon, dijo el viernes que el banco central podría aumentar las tasas hasta siete veces, mientras que el inversionista multimillonario Bill Ackman, abogó por un ajuste de 50 puntos básicos mayor de lo esperado en marzo.

