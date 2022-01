Grupos Haití proponen líderes interinos en reuniones con EE.UU.

(Bloomberg) -- Políticos y coordinadores comunitarios haitianos, que se reunieron para conversaciones en Luisiana el domingo, eligieron líderes interinos para su atribulada nación. La medida se consideró en gran parte simbólica dado que el primer ministro, Ariel Henry, continúa controlando las palancas del poder en Haití.

En un comunicado, coordinadores de la Cumbre de la Unidad de Haití dijeron que los delegados, que representan a varios bloques políticos rivales, habían nominado al economista y exgobernador del banco central Fritz A. Jean como presidente interino del país y a Mariam Fetiore, una figura poco conocida, como primera ministra interina.

No está claro cuánto peso tendrán las decisiones, ya que Henry, quien ha ejercido como primer ministro interino del país tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio, ha mostrado pocos indicios de que está preparado para hacerse a un lado.

La Cumbre de la Unidad de Haití, organizada por el Centro de Derecho de Southern University y grupos de la diáspora haitiana, esperaba unir a los bloques rivales y lograr un acuerdo unificado, pero algunos actores clave, incluidos los más cercanos a Henry, no asistieron a la conferencia.

El domingo, la oficina de Henry emitió un comunicado diciendo que los funcionarios de la Administración habían celebrado su propia reunión la semana pasada para discutir varios temas, incluido un próximo referéndum constitucional y el proceso para escoger a los “futuros líderes electos del país”.

Moïse estaba promoviendo un referéndum constitucional para descartar potencialmente el congreso bicameral y contar con una legislatura unicameral, y proponía la eliminación del papel de primer ministro a favor de una vicepresidencia. No está claro si Henry alterará el enfoque del plebiscito.

La nación caribeña ha estado sumida en la violencia y el caos desde el asesinato de Moïse por un escuadrón de sicarios, lo que provocó que varios bloques políticos presentaran propuestas sobre cómo conformar un Gobierno de transición y convocar nuevas elecciones.

La situación política se ha vuelto aún más complicada en medio de informes de que Henry podría haber tenido lazos con algunos de los organizadores del crimen contra Moïse, acusación que Henry sigue negando.

Nota Original:

Haiti Political Groups Propose Interim Leaders in U.S. Talks

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.