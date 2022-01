Biden forma grupo que se enfocará en futuras variantes del covid

(Bloomberg) -- La Administración Biden creó un grupo que preparará nuevas contramedidas para el surgimiento de futuras variantes del covid-19 y otras amenazas pandémicas, luego de que la llegada de ómicron provocara tumultos en la economía y el sistema de atención médica de Estados Unidos.

El grupo de trabajo de innovación pandémica, formado por la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca (OSTP, por sus siglas en inglés), se centrará en el desarrollo de vacunas, tratamientos, pruebas de diagnóstico y otras herramientas, dijeron funcionarios familiarizados con el asunto, que pidieron el anonimato. Eso ayudará a preparar al país en caso de que surjan nuevas versiones del virus y para futuras amenazas biológicas más allá del covid-19, dijeron.

Si bien algunos funcionarios enfatizaron que el grupo no se creó específicamente como una respuesta a ómicron, comienza su labor cuando la variante responde por inigualables recuentos de casos y hospitalizaciones en EE.UU. Autoridades de la salud advirtieron que podrían aparecer nuevas variantes y una vez más cambiar la comprensión del virus y las amenazas correspondientes.

Aunque estudios sugieren que ómicron causa infecciones más leves que las variantes anteriores, los hospitales se llenan rápidamente. Además, hay escasez de pruebas rápidas y las empresas viven constantes interrupciones por empleados infectados que han tenido que aislarse.

A diferencia del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca, el nuevo grupo no se centrará en la respuesta pandémica del día a día o la variante ómicron, o temas como la distribución de vacunas, pruebas y tratamientos terapéuticos.

En su lugar, trabajará en proyectos de preparación que servirían para gestionar oleadas de nuevas variantes que podrían surgir en un plazo de seis meses a dos años, así como otras amenazas.

Al desarrollar y ejercer nuevas capacidades, EE.UU. reforzará sus biodefensas a largo plazo, según las personas.

El grupo de trabajo —que funciona bajo la dirección del asesor científico del presidente Joe Biden y director de la OSTP, Eric Lander, y Dawn O’Connell, subsecretaria de preparación del Departamento de Salud y Servicios Humanos— se reunió por primera vez el martes, según las personas.

Su misión se basa en una propuesta de US$65.300 millones a 10 años redactada por la OSTP y el Consejo de Seguridad Nacional para combatir futuras amenazas de pandemia.

El trabajo del grupo de trabajo “complementa la respuesta actual al covid al centrarse en las posibles innovaciones que podrían estar disponibles en los próximos 24 meses, basándose en el amplia rango de avances y lecciones desde el comienzo de la pandemia”, dijo la OSTP en un comunicado.

El nuevo grupo podría centrarse en desarrollar herramientas de diagnóstico que distingan entre variantes para ayudar a guiar el tratamiento, actualizar las vacunas para proteger contra múltiples variantes, identificar nuevos candidatos a fármacos o asegurar una capacidad de fabricación adicional, según las personas.

