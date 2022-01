México condena el uso de la imagen de indígenas mexicanas por firma francesa

Fotografía de archivo del director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Ciudad de México, 10 ene (EFE).- El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (Inpi) de México condenó este lunes la inclusión de mujeres indígenas zapotecas en una actividad de la marca francesa Sézane, en el que se les pidió que bailaran para fotografiarlas, algo que consideró que "atenta" contra su dignidad y refuerza "estereotipos racistas".

En un comunicado, el Inpi dijo que tiene conocimiento que el pasado sábado en el mercado de Teotitlán del Valle, en el estado de Oaxaca (sur), la firma de ropa Sézane vistió con prendas de su nueva temporada a indígenas zapotecas y les pidió que bailaran para fotografiarlas y grabarlas.

El hecho fue difundido por usuarios de redes sociales, quienes denunciaron que representantes de la firma se habían reído y burlado de las mujeres indígenas.

Por lo anterior, el instituto, con base en sus atribuciones, señaló que dialogará con las autoridades de Teotitlán y las personas agraviadas para emprender un recurso jurídico, de conformidad con la ley, ya que "estas acciones atentan contra la dignidad de los pueblos y comunidades y refuerzan estereotipos racistas sobre la cultura y las tradiciones indígenas".

El Inpi recordó que el artículo 2 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas señala que "los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígenas".

Mientras que el artículo 21 de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas destaca que los pueblos y comunidades podrán solicitar la intervención de la autoridad competente.

Esto cuando se considere que, a partir del uso de los elementos del patrimonio cultural, "se hayan realizado actos que atenten o afecten la dignidad e integridad cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, sin detrimento de las sanciones por daño moral o discriminación a que haya lugar".

Además, el Inpi llamó a las marcas y empresas privadas, a que "cesen de explotar a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como capital cultural", pues no son objetos de indumentaria, sino sujetos de derecho público poseedores de un vasto patrimonio cultural y conocimientos tradicionales.

En los últimos años, el Gobierno mexicano ha dirigió cartas a distintas empresas de ropa en las cuales se pronuncia en contra de la apropiación cultural indebida en diseños textiles de varias comunidades del estado de Oaxaca.

Además ha invitado a las marcas a desarrollar un trabajo respetuoso con las comunidades indígenas, dentro de un marco ético que no socave la identidad y la economía de los pueblos y siempre en apego a un comercio justo, que coloque en un plano de igualdad a creadores indígenas, empresarios y diseñadores.