EEUU sigue considerando real la amenaza de una invasión rusa de Ucrania

El embajador estadounidense John Sullivan, en una fotografía de archivo. EFE/Joédson Alves

Moscú, 11 ene (EFE).- Estados Unidos sigue considerando real la amenaza de una invasión rusa de Ucrania al igual que en noviembre cuando denunció la concentración de un gran número de tropas rusas en la frontera, dijo hoy John Sullivan, embajador estadounidense.

"Consideramos que esa es una amenaza real. Y por el momento no observamos ninguna desescalada", dijo Sullivan al canal de televisión "Dozhd".

Sullivan subrayó que la situación no ha cambiado desde la visita a Moscú en noviembre del jefe de la CIA, William Burns, "para expresar su preocupación" sobre las tensiones fronterizas entre rusos y ucranianos.

"Tenemos un problema grave en Ucrania. La situación se agudiza por la movilización masiva de fuerzas rusas en la frontera con Ucrania. En EEUU esto crea la sensación de una situación de emergencia", señaló.

Recordó que la negociadora estadounidense en Ginebra, la subsecretaria de Estado Wendy Sherman, expresó el lunes la necesidad de una desescalada en la zona.

El viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, negó ayer tras las negociaciones de seguridad con EEUU en Ginebra que las maniobras que el Ejército ruso realiza en la frontera supongan una "escalada" en relación con Ucrania.

"No tenemos ningún plan, ninguna intención de atacar a Ucrania, y no puede haberlos", aseguró.

Al mismo tiempo, insistió en que Rusia necesita garantías "escritas en piedra" de que Ucrania y Georgia nunca se convertirán en miembros de la OTAN.

"Nos gustaría que en la cumbre de (la OTAN en) Madrid la fórmula adoptada en la de Bucarest en 2008 fuera retirada y sustituida por la siguiente: 'Ucrania y Georgia nunca serán miembros de la Alianza Atlántica'", aseveró.

Al respecto, Sullivan descartó que pueda haber una revisión del principio de puertas abiertas de la OTAN.

"¿Revisión? No. Ese es un principio que ha superado la prueba del tiempo desde que en 1949 se aprobara el Tratado del Atlántico Norte", señaló.

Destacó que no sólo Ucrania y Georgia están en la lista de espera de la OTAN, sino también otros países con los que el bloque mantiene cooperación, como Finlandia o Suecia.

Rusia anunció hoy nuevos ejercicios de tiro en cuatro regiones, tres de ellas fronterizas con Ucrania, con la participación de casi 3.000 soldados, tanques T-72B3 y blindados para infantería.