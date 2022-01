Cristiano no jugará contra el Aston Villa por molestias

El atacante portugués del Manchester United Cristiano Ronaldo, en una imagen de archivo. EFE/EPA/PETER POWELL

Londres, 10 ene (EFE).- Cristiano Ronaldo no disputará el partido de la tercera ronda de la FA Cup contra el Aston Villa por molestias físicas.

El portugués no ha entrado en la convocatoria del duelo de este lunes contra los 'villanos' en Old Trafford.

"Hablé ayer con Cristiano antes del entrenamiento y me dijo que había tenido molestias los dos últimos días. Nada grave, pero hemos decidido que no tiene sentido tomar riesgos en un partido que se puede ir hasta 120 minutos", dijo Ralf Rangnick, técnico de los Diablos Rojos.

"Hemos decidido que descanse y que no juegue", añadió el alemán.