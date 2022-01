Ranking Paramount+ en Estados Unidos: Top 10 de las series más vistas de hoy sábado, 08 de enero

En un mercado tan saturado como el de los servicios de streaming, estas plataformas luchan por comprar las mejores series. Paramount+ no es ajeno a esta realidad y, dispuesto a convertirse en un fuerte contrincante, facilita a sus suscriptores la lista de sus 10 series con mayor número de visualizaciones en Estados Unidos.

Hablamos del listado que clasifica los títulos según quién está viendo qué en tiempo real. Si estás interesado en conocer qué contenidos de calidad hay disponibles, sigue leyendo los siguientes párrafos.

1. SEAL Team

La serie sigue las vidas de los SEAL, soldados de élite de la Marina de los Estados Unidos mientras entrenan, planean y ejecutan las misiones más peligrosas y de alto riesgo.

2. Navy: Investigación criminal

NCIS sigue a unos agentes federales del Equipo de Respuesta en Casos Principales (ocasionalmente se trata de terrorismo, pues el NCIS se encarga de investigar posibles atentados terroristas, mientras estén de algún modo relacionadas con la marina) del Servicio de Investigación Criminal Naval, cuyo cuartel general está en el Arsenal Naval de Washington, en Washington DC. Al equipo le asignan frecuentemente casos prominentes como la muerte del asesor de misiles nucleares del Presidente, una situación de bomba en un buque de guerra de la Armada, la muerte de una celebridad durante un reality show en una base del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, amenazas terroristas y secuestros. Sin embargo, les pueden asignar cualquier tipo de caso criminal, siempre que esté relacionado con el Cuerpo de Marines o la Armada.

3. Póquer de reinas

Hot in Cleveland gira en torno a tres mujeres fabulosas de Los Angeles que se encuentran en la mediana edad. Sus vidas cambian por completo cuando su avión, que se dirigía a París, aterriza de forma inesperada en Cleveland, en donde muy pronto descubrirán que es su nueva tierra prometida. Encantadas con su nuevo hogar, estas mujeres vivirán bajo el mismo techo y lidiando con la dueña de la propiedad que han alquilado

4. Blue Bloods (Familia de policías)

Frank Reagan es el jefe del Departamento de Policía de Nueva York. El duro oficial dirige el cuerpo tan diplomáticamente como a su familia, una saga de policías marcada por la trágica pérdida del hijo mayor.

5. Star Trek: Discovery

La emblemática saga vuelve con una serie fresca, con nuevos personajes y una nueva nave. Su misión: explorar nuevos mundos y dar esperanzas a las futuras generaciones.

6. The Challenge

Cada Challenge enfrenta a numerosos miembros del elenco de temporadas pasadas de Real World y Road Rules (solo Fresh Meat Challenge ha presentado a nuevos miembros del elenco que nunca han aparecido en The Real World o Road Rules), dividiéndolos en dos equipos separados de acuerdo a diferentes criterios, como por género, cuál de los dos espectáculos apareció por primera vez, si son veteranos o novatos en el programa, etc. Los dos equipos compiten en numerosas misiones para ganar premios y avanzar en el juego general.

7. The Neighborhood

El chico más amable del Medio Oeste se muda a su familia a un barrio difícil en Los Ángeles, donde no todos aprecian su extrema vecindad. Eso incluye a su nuevo vecino de al lado, Calvin.

8. Bull

Bull es un drama inspirado en los inicios de la carrera del Dr. Phil McGraw, el fundador de una de las empresas de consultoría de juicios más prolíficas de todos los tiempos. Brillante, descarado y encantador, el Dr. Bull es uno de los mejores maestros de marionetas ya que combina la psicología, la intuición humana y datos de alta tecnología para conocer los gustos de los miembros del jurado, los abogados, los testigos y el acusado. Bull emplea a un equipo envidiable de expertos en el Trial Analysis Corporation para dar forma a defensas de éxito teniendo en cuenta hasta el último detalle.

9. Maléfica: Maestra del mal

Maléfica: Maestra del mal, de Disney, es una aventura de fantasía que retoma la historia de Maléfica varios años más tarde —en la que se dieron a conocer los hechos que endurecieron el corazón de la villana más emblemática de Disney y la llevaron a arrojar una maldición sobre la princesa recién nacida: Aurora. La película continúa explorando la compleja relación entre el hada de enormes cuernos y la futura reina, mientras forjan nuevas alianzas y se enfrentan a nuevos adversarios en su lucha por proteger el páramo y las criaturas mágicas que lo habitan.

10. The Good Fight

El spin-off de la aclamada serie The Good Wife se centrará en los personajes de Diane Lockhart y Lucca Quinn, un año después de los sucesos del último episodio de su predecesora. The Good Fight es una serie de televisión estadounidense de temática jurídica, producida por la cadena CBS y estrenada en el servicio de vídeo bajo demanda de la cadena CBS. Esta serie es una secuela de The Good Wife, que se mantuvo en pantalla entre 2009 y 2016, con bastante éxito. Ambas están escritas y producidas por Michelle y Robert King.

¿Estabas al tanto del renombre de las series en parrilla que te ofrece Paramount+?

Cada vez hay más visualizaciones en esta plataforma y los usuarios no hacen más que dar buenas reseñas en torno a la oferta de producciones televisivas. ¿Cuáles serán las sorpresas que tiene guardado Paramount+ para el futuro próximo? ¿Qué planes habrá para este año?

Mantente atento, que pronto lo sabremos.